زنگ خطر گرایش متخصصان زنان به حوزه زیبایی

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه ثقفی، متخصص زنان و زایمان در کنگره علمی متخصصین زنان و زایمان با اشاره به مسئولیت سنگین پزشکان اظهار کرد: وقتی مسئولیتی را میپذیریم، باید تا زمانی که در آن مسئولیت هستیم، برای انجام وظایف خود نهایت تلاش را به کار بگیریم.
وی با اشاره به جایگاه پزشکان در جامعه افزود: پزشکان مسئولیتی بزرگ در قبال مردم دارند و باید تلاش کنیم شأن و جایگاه درمانگران در جامعه حفظ شود.
ثقفی با انتقاد از شرایط اقتصادی و معیشتی پزشکان تصریح کرد: اگر انتظار داریم ایمان، پایداری و تابآوری پزشکان حفظ شود، باید نیازهای اولیه زندگی آنان برآورده شود. درآمد بسیاری از پزشکان و بهویژه متخصصان، با حجم مسئولیتها و سختیهای کاری آنها تناسب ندارد.
متخصصان زنان؛ یکی از سختترین مشاغل پزشکی
عضو هیأت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به دشواریهای حرفه متخصصان زنان و زایمان گفت: متخصصان زنان همزمان مسئولیتهای متعددی در قبال مادران، همسران و فرزندان خود دارند و در عین حال، شغلی را بر عهده گرفتهاند که عملاً شب و روز نمیشناسد.
وی افزود: کمتر رشتهای در پزشکی را میتوان یافت که پزشک آن به این شکل دائماً در دسترس باشد و در تمام ساعات شبانهروز با بیماران و شرایط اورژانسی مواجه شود.
ثقفی خطاب به همکاران جوان خود گفت: همکاران جوانی که در اقصی نقاط کشور و با کمترین امکانات، سختترین بیماران را درمان میکنند، شایسته توجه و حمایت بیشتری هستند.
چرا متخصص زنان به سمت خدمات زیبایی میرود
وی با اشاره به افزایش گرایش برخی متخصصان به فعالیت در حوزه زیبایی اظهار کرد: اینکه پزشکی پس از سالها تحصیل و آموزش تخصصی، برای تأمین معیشت خود به انجام فعالیتهایی روی بیاورد که ارتباط مستقیمی با رشته تخصصی او ندارد، باید برای ما یک زنگ خطر باشد.
ثقفی ادامه داد: زیبایی به خودی خود مسئله بدی نیست، اما باید از خود بپرسیم چرا متخصصی که سالها برای کسب مهارتهای تخصصی زنان آموزش دیده، ترجیح میدهد بخش قابل توجهی از فعالیت حرفهای خود را به حوزه زیبایی اختصاص دهد.
وی تأکید کرد: این مسئله نشان میدهد در جایی از مسیر، مشکلی وجود دارد که باید آن را پیدا و برطرف کنیم؛ چراکه سرمایهگذاری چندین ساله برای تربیت متخصص نباید در نهایت به فعالیتهایی خارج از حوزه تخصصی او منجر شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر مسئولیتی به ما سپرده شده است، باید در قبال آن پاسخگو باشیم و تا زمانی که این مسئولیت را بر عهده داریم، حداکثر تلاش خود را برای حل مشکلات انجام دهیم.
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