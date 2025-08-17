  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

قوانین دیجیتال اهرم فشار آمریکا برای توافق تجاری با اروپا

مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند سعی دارند اجازه ندهند که آمریکا قوانین دیجیتال این منطقه را هدف بگیرد، از همین رو صدور بیانیه مشترک تجاری بروکسل و واشنگتن به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس استاندارد، در حالیکه اروپا و آمریکا مشغول جزئیات نهایی یک بیانیه برای رسمی کردن معامله تجاری شان هستند، اتحادیه اروپا سعی دارد اجازه ندهد آمریکا قوانین دیجیتال این منطقه را هدف بگیرد. به همین دلیل صدور بیانیه به تاخیر افتاده است. مقامات آمریکا اعلام کرده اند اختلافات درباره شیوه بیان موانع تجاری غیر تعرفه ای که به گفته آمریکا قوانین دیجیتال را نیز دربر می گیرد، از جمله دلایل تاخیر در صدور بیانیه هستند.

به نوشته نشریه فایننشال تایمز قرار بود اورسولا فون درلاین رئیس اتحادیه اروپا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز پس از اعلام توافق تجاری این بیانیه را صادر کنند. طبق قراردادی که در جولای بسته شد تعرفه وارداتی ۱۵ درصدی بر بیشتر کالاهای اروپایی وضع شد که این مقدار در حقیقت نصف نرخ تهدیدی پیشین است و مانع از آغاز یک جنگ تجاری گسترده میان دو طرف شد.

طبق گزارش نشریه فایننشال تایمز، آمریکا می‌خواست درهای مذاکره برای احتمال امتیازدهی در مورد «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اروپا را باز نگه دارد. دولت آمریکا معتقد است این قانون آزادی بیان را محدود می‌کند و هزینه‌هایی بر شرکت‌های فناوری آمریکایی تحمیل می‌کند. اما کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده تعدیل این قوانین یک خط قرمز است.

هدف قانون DSA اتحادیه اروپا، امن‌تر و عادلانه‌تر کردن محیط آنلاین است. این قانون شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف می‌کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله محتوای نفرت پراکنی و سواستفاده جنسی از کودکان انجام دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده بود ترامپ تا ۱۵ آگوست یک دستور اجرایی برای کاهش تعرفه واردات خودروهای اتحادیه اروپا به آمریکا امضا می کند که این شاخص را از ۲۷.۵ به ۱۵ درصد می رساند. با این حال، یک مقام آمریکایی اشاره کرده این اقدام تا زمان نهایی شدن بیانیه مشترک به تعویق خواهد افتاد.

