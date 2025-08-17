  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

دو نفر در اثر رانش زمین در بمبئی هند کشته شدند

دو نفر در اثر رانش زمین در بمبئی هند کشته شدند

در اثر رانش زمین ناشی از باران شدید در بمبئی، پایتخت مالی هند، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا اکسپرس، بلافاصله پس از حادثه، تیم‌های واکنش اضطراری، از جمله پرسنل آتش نشانی، پلیس محلی و نیروهای واکنش به بلایای طبیعی، برای انجام عملیات نجات به محل حادثه رسیدند.

مقامات اعلام کردند که عملیات پرواز هواپیماها مختل شده و مشکلات ترافیکی گسترده‌ای به دلیل آبگرفتگی و بسته شدن جاده‌ها گزارش شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که خطوط راه آهن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و باعث تأخیر در خدمات قطارهای محلی شده است. به مسافران توصیه شده است که سفر خود را بر این اساس برنامه ریزی کنند.

اداره هواشناسی هند با هشدار نسبت به بارش شدید تا بسیار شدید در ۲۴ ساعت آینده، هشدار قرمز برای این شهر صادر کرده است

