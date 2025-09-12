۵ کشته و ۳ زخمی در اثر رانش زمین در هیماچال پرادش هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این رانش زمین روستای شارمانی از منطقه کولو، در حدود ۲۱۰ کیلومتری شمال شرقی شیملا، مرکز هیماچال پرادش را لرزاند.

یک مقام دولتی محلی گفت: این فاجعه زمانی رخ داد که ساکنان خواب بودند، بنابراین زمانی برای تخلیه فوری باقی نمانده بود.

در میان کشته‌شدگان دو زن و دو کودک خردسال وجود دارد.

این مقام گفت: سه نفر در بیمارستان بستری شده‌اند.

فصل جاری باران‌های موسمی در هیماچال پرادش باعث رانش زمین وسیع، سیل ناگهانی و رگبار باران شده و جان صدها نفر را گرفته و ویرانی به بار آورده است.

گزارشی که روز جمعه توسط مرکز عملیات اضطراری ایالت هیماچال پرادش منتشر شد، حاکی از آن است که در باران‌های موسمی بین ۲۰ ژوئن تا ۹ سپتامبر، علاوه بر ۴۳۷ زخمی، حداقل ۳۷۸ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند.