افتتاح پاسگاه محیط ‌بانی شهید دیده ‌بان در پارک ملی خجیر و سرخه حصار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در آئین افتتاح پاسگاه محیط بانی شهید هدایت الله دیدهبان گفت: ایجاد و تجهیز پاسگاههای محیط بانی یکی از اقدامات اساسی در تقویت زیرساختهای حفاظتی و ارتقای توان یگان محیط زیست است.
وی ادامه داد: پاسگاه شهید دیدهبان با هدف افزایش ضریب امنیت زیستگاهها و حفاظت از گونههای ارزشمند پارک ملی خجیر و سرخهحصار راه اندازی شده است.
عباس نژاد با اشاره به اهمیت این دو پارک ملی در شرق تهران افزود: این مناطق از زیستگاههای مهم حیات وحش کشور به شمار میروند و نیازمند مراقبت ویژه و پایش مستمر هستند و استقرار نیروهای محیطبان در پاسگاه جدید، به بهبود مدیریت حفاظتی و کاهش تهدیدات ناشی از عوامل انسانی کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مسئولان ملی و استانی در این افتتاح نشان دهنده اهمیت موضوع حفاظت از تنوع زیستی و ضرورت پشتیبانی همه جانبه از محیطبانان به عنوان خط مقدم صیانت از طبیعت است.
نظر شما