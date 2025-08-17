  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

افتتاح پاسگاه محیط ‌بانی شهید دیده ‌بان در پارک ملی خجیر و سرخه حصار

افتتاح پاسگاه محیط ‌بانی شهید دیده ‌بان در پارک ملی خجیر و سرخه حصار

پاسگاه محیطبانی شهید هدایت ‌الله دیده‌بان در پارک ملی خجیر و سرخه‌ حصار با حضور فرمانده یگان حفاظت محیط ‌زیست کشور، مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست استان تهران و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در آئین افتتاح پاسگاه محیط بانی شهید هدایت الله دیده‌بان گفت: ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های محیط بانی یکی از اقدامات اساسی در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ارتقای توان یگان محیط زیست است.

وی ادامه داد: پاسگاه شهید دیده‌بان با هدف افزایش ضریب امنیت زیستگاه‌ها و حفاظت از گونه‌های ارزشمند پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار راه اندازی شده است.

عباس نژاد با اشاره به اهمیت این دو پارک ملی در شرق تهران افزود: این مناطق از زیستگاه‌های مهم حیات وحش کشور به شمار می‌روند و نیازمند مراقبت ویژه و پایش مستمر هستند و استقرار نیروهای محیط‌بان در پاسگاه جدید، به بهبود مدیریت حفاظتی و کاهش تهدیدات ناشی از عوامل انسانی کمک شایانی خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مسئولان ملی و استانی در این افتتاح نشان دهنده اهمیت موضوع حفاظت از تنوع زیستی و ضرورت پشتیبانی همه جانبه از محیط‌بانان به عنوان خط مقدم صیانت از طبیعت است.

کد خبر 6562854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها