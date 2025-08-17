  1. استانها
  2. قم
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

مسئله جمعیت از موضوعات راهبردی کشور است

مسئله جمعیت از موضوعات راهبردی کشور است

قم – فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) استان قم گفت: مسئله جمعیت و چالش‌های ناشی از کاهش آن یکی از موضوعات راهبردی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تخصصی ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم اظهار کرد: مسئله جمعیت و چالش‌های ناشی از کاهش آن یکی از موضوعات راهبردی کشور است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مردمی برای رفع آن تلاش شود.

وی افزود: در جریان این بازدید، علاوه بر آشنایی با فعالیت‌ها و توانمندی‌های علمی و درمانی مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی، برنامه‌ریزی لازم برای همکاری مشترک در حوزه شناسایی، معرفی و حمایت از زوج‌های نابارور در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه بیان کرد: بسیج، مدیران محلی و پایگاه‌های مقاومت می‌توانند بازوی مؤثری در شناسایی و معرفی افرادی باشند که با مشکل ناباروری مواجه هستند و نیازمند خدمات تخصصی این مرکز می‌باشند.

موحد همچنین از اجرای طرح‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مشترک میان سپاه قم و جهاد دانشگاهی خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر فعالیت‌های درمانی، موضوعات فرهنگی، مهارت‌آموزی خانواده‌ها، فرزندان و حتی سربازان از جمله محورهایی است که در قالب این همکاری دنبال خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات علمی و تخصصی جهاد دانشگاهی تأکید کرد: مجموعه‌های علمی و تخصصی همچون جهاد دانشگاهی می‌توانند با پشتیبانی نهادهای مردمی و انقلابی، نقشی کلیدی در حل مسائل اجتماعی ایفا کنند و همکاری در موضوع ناباروری می‌تواند الگویی موفق برای سایر حوزه‌ها باشد.

کد خبر 6562995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها