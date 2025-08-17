تاثیر مخرب سیل بر سلامت مردم سیل زده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس یک تحلیل جدید دادهها، میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل طیف وسیعی از بیماریهای مؤثر بر پوست و سیستم عصبی، و همچنین مسمومیتها، جراحات یا مشکلات سلامت روان، همگی در طول و پس از سیلهای بزرگ افزایش یافته است.
با این حال، کارهای زیادی میتوان برای جلوگیری از بسیاری از این بستری شدنها انجام داد.
گروهی به رهبری «ساریکا آگاروال»، دانشجوی دکترا در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، گفتند: «اطلاعرسانی هدفمند و برنامهریزی قوی برای تخلیه جمعیتهای آسیبپذیر، مانند افراد مسن، همراه با سیستمهای هشدار مبتنی بر جامعه، برای به حداقل رساندن تأثیرات بهداشتی بسیار مهم است.»
این مطالعه دادههای بستری شدن در بیمارستانها را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بررسی کرد، سپس آن را با اطلاعات پایگاه داده جهانی سیل در مورد سیل در ایالات متحده مقایسه کرد.
این مطالعه بر بستری شدن بیماران ۶۵ سال به بالا تمرکز داشت که شامل ۱۳ مورد مشکلات سلامت بود. بستری شدنها همگی در عرض چهار هفته پس از وقوع سیل رخ داده بودند. بیش از ۴.۵ میلیون مورد بستری در بیمارستان مرتبط با ۷۲ رویداد سیل عظیم بود.
تیم آگاروال افزایش نرخ بستری شدن سالمندان را به دلایل مختلف مشاهده کرد:
• افزایش ۳.۱ درصدی بستری شدن به دلیل بیماریهای پوستی
• افزایش ۲.۵ درصدی بستری شدن به دلیل اختلالات سیستم عصبی
• افزایش ۱.۱ درصدی بستری شدن به دلیل جراحات یا مسمومیتها
محققان خاطرنشان کردند که افراد مسنتر به ویژه مستعد آسیبها و بیماریهای مرتبط با سیل هستند، زیرا سیستم ایمنی ضعیفی دارند، تحرک کمتری دارند و ممکن است از قبل بیماریهایی مانند زوال عقل نیز داشته باشند.
محققان گفتند که بیماریهای پوستی میتوانند زمانی ایجاد شوند که افراد مسن با آب آلوده تماس پیدا کنند، با محیطهای غیربهداشتی مواجه شوند یا در پناهگاههای شلوغ قرار گیرند.
به عنوان مثال، اختلالات سیستم عصبی میتواند پس از اینکه آسیبهای مغزی مرتبط با سیل باعث تشنج میشوند، رخ دهد و خستگی و استرس نیز ممکن است احتمال تشنج را در سالمندان مبتلا به صرع افزایش دهد.
آگاروال و همکارانش افزودند که تأخیر در دریافت مراقبت یا شرایط زندگی نامناسبتر ممکن است برخی از بیماریهای اسکلتی-عضلانی را تشدید کند.
محققان نتیجه گرفتند: «یافتههای این مطالعه بینشهای جدید و مهمی در مورد پیامدهای متنوع و قبلاً نادیده گرفته شدهی سیل در بزرگسالان مسن ارائه میدهد و میتواند تلاشهای مقاومسازی در برابر سیل را برای محافظت از سلامت عمومی در شرایط تغییرات اقلیمی هدایت کند.»
آمادگی بهتر قبل از وقوع سیل میتواند نجاتبخش باشد.
