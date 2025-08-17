به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا طباطبایی، سرپرست جهاد دانشگاهی ظهر یکشنبه در جریان بازدید سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب (ع) از مرکز تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم اظهار کرد: این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و تاکنون بین ۶۰ تا ۷۰ هزار خدمت درمانی به زوجهای نابارور ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات نوین در حوزه درمانی برای نخستینبار توسط متخصصان بومی استان قم انجام شده است، افزود: تجربه ارزشمند مجموعه رویان به جهاد دانشگاهی قم منتقل شد و هماکنون این مرکز دو ظرفیت مهم و تخصصی در حوزه سلولهای بنیادی و بیولوژی تولیدمثل در قالب بخش تحقیق و توسعه در اختیار دارد.
طباطبایی با اشاره به طرح نوآورانه درمان ناباروری از راه دور گفت: در این شیوه، خدمات اولیه به زوجین در استان محل سکونتشان انجام میشود و تنها در صورت نیاز برای تشخیصهای تخصصی و تکمیلی به قم ارجاع داده میشوند و این طرح ضمن صرفهجویی در هزینهها و زمان زوجین، امکان توسعه خدمات در سطح بینالملل را نیز فراهم کرده است و هماکنون مقدمات آن در حال پیگیری است.
سرپرست جهاد دانشگاهی واحد قم از گسترش خدمات درمان ناباروری این مرکز به حوزه بینالملل خبر داد و گفت: طرح درمان ناباروری از راه دور با هدف کاهش هزینه و تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات تخصصی در حال توسعه است.
نظر شما