به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری ظهر یکشنبه در در بیستوهشتمین جلسه شورای برنامهریزی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر نقش کلیدی دوره پیشدبستانی گفت: گزاره اصلی ما این است که نوآموزان پیشدبستانی سال گذشته آمادگی بیشتری برای ورود به دبستان دارند؛ بنابراین باید تمام تلاش خود را جهت ارتقای کیفیت این دوره به کار بگیریم.
وی افزود: در راستای توجه به این دوره مهم، تلاش کنید اهمیت آن را برای ذینفعان به ویژه والدین موضوع جا بیندازید تا جذب حداکثری نوآموزان صورت گیرد.
اصغری خاطرنشان کرد: توانمندسازی نیروی انسانی، عملکرد مثبت و کیفیت خدمات مراکز پیشدبستانی به جذب حداکثری کمک خواهد کرد.
او همچنین تصریح کرد: اگر بتوانیم نگاه خانوادهها را به این دوره تغییر دهیم، نهتنها شاهد افزایش ثبتنام خواهیم بود، بلکه پایههای تربیتی کودکان نیز مستحکمتر خواهد شد.
اصغری با اشاره به نقش مربیان گفت: مربیان پیشدبستانی باید با آموزشهای تخصصی و حمایتهای لازم، به عنوان ستونهای اصلی این تحول شناخته شوند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشدبستانی فقط یک مرحله آموزشی نیست؛ بلکه فرصتی طلایی برای شکلگیری شخصیت، مهارتهای اجتماعی و آمادگی ذهنی کودکان است.
