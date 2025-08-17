طرح جدید مجلس برای آغاز آموزش رسمی کودکان از پنج سالگی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طرحی را مورد بررسی قرار داده است که در آن کودکان از ۵ سالگی پی ش دبستانی را آغاز میکنند و به همین منوال یک سال زودتر وارد کلاس اول میشوند.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این طرح گفت: طرحی در مجلس در حال بررسی است که آموزش رسمی از ۵ سالگی آغاز میشود و ۱۲ سال به طول میانجامد در این طرح کودکان یک سال زودتر وارد فضای آموزش و پرورش میشوند و در نتیجه یک سال هم زودتر وارد بازار کار خواهند شد.
وی با بیان اینکه ۵ سالگی بهترین سن آموزشهای پیش دبستانی است گفت: همین امر هم کیفیت آموزش را بالا میبرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح در حال تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است زیرا مراحل بررسی این طرح به صورت کامل طی شده و انشاءالله به زودی این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی و تصویب قرار خواهد گرفت.
منادی افزود: هدف از این طرح ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رسمی کشور است.
