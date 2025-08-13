به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به تاریخچه تأسیس این سازمان، گفت: با حمایت دولت چهاردهم به خصوص شخص وزیر آموزش و پرورش و البته مساعدت ویژه معاون اول رئیس جمهور، بعد از جلسات تخصصی با سازمان اداری و استخدامی، ساختار متناظر استانی در قالب اداره تعلیم و تربیت کودک ذیل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ایجاد شد و تلاش بر این است ساختار تا سطح منطقه گسترش یابد.

تنها مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حق فعالیت دارند

وی ضمن بیان اینکه تنها مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حق فعالیت دارند، افزود: به منظور مدیریت یکپارچه و تمرکززدایی از تهران، بخش قابل‌توجهی از اختیارات این حوزه به ادارات تعلیم و تربیت کودک تفویض شده که به همین امر بخش زیادی از مشکلات را رفع خواهد کرد.

شیخ‌الاسلام در ادامه شهریه را یکی از چالش‌های اصلی در زیست‌بوم تعلیم و تربیت کودک دانست و اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته، شهریه به حدی دیر اعلام می‌شد که هم موسسین و هم خانواده‌ها با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند. برای جلوگیری از بروز این مشکلات، امسال برای اولین بار فرایند شهریه از خردادماه آغاز شد و تا قبل از شهریورماه نیز مراکز می‌تواند ابلاغیه شهریه را دریافت کنند.

فرمول کنونی از پرداخت شهریه‌های غیرمتعارف جلوگیری می‌کند

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در برنامه «مثبت آموزش»، با تاکید بر اینکه فرمول کنونی شهریه از پرداخت شهریه‌های غیرمتعارف و گزاف جلوگیری می‌کند، بیان داشت: در فرمول تعیین شهریه که مبنای علمی دارد، هم منافع مؤسس و هم حقوق اولیا لحاظ شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نرخ پوشش دوره پیش‌دبستانی در ابتدای دولت چهاردهم ۴۶ درصد بود، خاطرنشان کرد: کاهش نرخ پوشش در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در این حوزه هم نیاز به فرهنگ‌سازی وجود دارد و هم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید برنامه‌های جدید و اقدامات متناسب را طراحی و اجرا کند تا نرخ پوشش به طور خاص در مناطق محروم و به ویژه مناطق دوزبانه افزایش پیدا کند.

قیمت‌گذاری عادلانه ملک و تجهیزات، پیش‌شرط شهریه منطقی است

شیخ‌الاسلام با اشاره به تأثیر هزینه‌های ملک و تجهیزات در تعیین شهریه کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، همکاری کارشناسان دادگستری در قیمت‌گذاری عادلانه را یکی از عوامل مؤثر در تعیین شهریه منطقی دانست و گفت: بخش مهمی از شهریه مبتنی بر تجهیزات و ارزش ملک است، به همین دلیل قیمت اعلام‌شده توسط کارشناسان دادگستری نقش بسزایی در جلوگیری از هزینه‌های نجومی در پرداخت شهریه دارد.

اعلام بسته‌های تربیت یادگیری تأیید شده تا ابتدای شهریورماه

وی در بخش دیگری از این برنامه، با اشاره به اینکه محتوای تربیت یادگیری یکی از چالش‌های گذشته زیست‌بوم تعلیم و تربیت کودک و دغدغه خانواده‌ها بوده است، یادآور شد: برای رفع چالش‌های ایجاد شده در گذشته، در سال جاری با دقت و رویکرد علمی، فرایند ارزشیابی بسته‌ها طراحی و آغاز شده است. در این فرایند، ابتدا فراخوان دریافت محتوا به همه فعالان، ناشران و مؤلفان اعلام شد و سپس مرحله دریافت آثار از اول تا بیستم مردادماه ادامه پیدا کرد. در ادامه، بسته‌های تربیت یادگیری دریافت‌شده توسط متخصصان سرآمد این حوزه در یک فرایند کاملاً علمی مورد ارزیابی قرار گرفت و تا ابتدای شهریورماه بسته‌های تربیت یادگیری مورد تأیید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک رسماً اعلام می‌شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: این سازمان هیچ تأکیدی بر استفاده موسسین و کودکستان‌ها از یک بسته خاص ندارد؛ بلکه موسسین و کودکستان می‌توانند از بین بسته‌های تأیید شده، بنا بر اقتضائات بومی و نیازهای موجود، بسته تربیت یادگیری مدنظر را انتخاب کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته در کنار این بسته‌ها، محصولات غیرضروری به خانواده‌ها تحمیل می‌شد که این موضوع هزینه‌های این دوره را برای اولیا به شدت افزایش می‌داد. در سال جاری اما برای جلوگیری از اعمال هزینه‌های مازاد بر خانوار، هیچ محصولی اضافه بر بسته‌های تربیت یادگیری اعلام نخواهد شد.

نظارت استانی بر محتوا و عملکرد مراکز و کودکستان‌ها

شیخ‌الاسلام ایجاد شوق و نشاط فراگیری در نوآموز را یکی از مهمترین اهداف بسته‌های تربیت یادگیری دانست و اظهار داشت: مسیر تحصیلی یک فرایند است که باید در آن به نشاط و شوق یادگیری و فراگیری توجه ویژه شود تا فرد بتواند در یک مسیر منطقی، دوره آموزشی خود را با بالاترین کیفیت طی کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در پایان تاکید کرد: خوشبختانه در سال تربیتی یادگیری آینده، با وجود دارات تعلیم و تربیت کودک در سطح استان‌ها، موضوع نظارت بر محتوا با جدیت در دستورکار قرار می‌گیرد و این ادارات تمام محتوای آموزشی و تربیتی ارائه‌شده در کودکستان‌ها را در سطح استان‌ها رصد خواهند کرد. البته تاکید می‌شود مراکز و کودکستان‌های هر استان در انتخاب محتوای آموزشی تربیتی خود از بین بسته‌های تربیت یادگیری تأیید و اعلام شده از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اختیار لازم را دارند.