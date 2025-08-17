جاسم حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت پروژه‌های آموزشی پرداخت و اظهار کرد: در شهرستان خواف ۱۲۶ کلاس درس در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت و فضای آموزشی» با مشارکت مردم در حال ساخت است که ارزش این پروژه‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که تا پایان مهرماه، ۹۳ کلاس از این پروژه‌ها آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی بیان کرد: تمام کلاس‌ها برای اول مهرماه با تجهیزات کامل تحویل داده می‌شوند و اعتبار لازم برای تجهیز هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

وی در مورد بازسازی مدارس فرسوده گفت بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد.

حسین پور در مورد تعداد کلاس‌های جدید در استان خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته (از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه ۱۴۰۴)، ۲۷۳ پروژه با مجموع ۱۳۲۶ کلاس درس در سطح استان ساخته شده است که استان خراسان رضوی در زمینه نوسازی مدارس، رتبه اول کشور را کسب کرده است که مشارکت خیرین در ساخت این پروژه‌ها، ۶۰ درصد از اعتبارات توسط دولت و ۴۰ درصد از طریق مشارکت خیرین تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی از همکاری و تلاش مسئولان و مردم شهرستان خواف، به ویژه فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و نماینده مجلس تشکر و قدردانی کرد.