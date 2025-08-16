به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که عصر دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» با اشاره دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا نوشت که این دیدار «خیلی خوب پیش رفت» و با «تماسی شبانه با زلنسکی و سایر رهبران اروپایی از جمله مارک روته، دبیرکل ناتو همراه بود.»

وی افزود: همگی مصمم هستند که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ هولناک بین روسیه و اوکراین، مستقیماً از طریق توافق صلح حاصل خواهد شد که جنگ را پایان خواهد داد و یم توافق آتش‌بس صرف نیست که اغلب مواقع پایدار نمی‌ماند.

ترامپ جزئیاتی درباره این توافق ارائه نکرد و افزود که زلنسکی عصر دوشنبه برای بحث درباره این پیشنهاد، در دفتر بیضی کاخ سفید به وی ملحق خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا نوشت: اگر همه چیز درست پیش برود، انگاه ملاقاتی را با پوتین برنامه‌ریزی خواهیم کرد. احتمالاً جان میلیون‌ها نفر نجات خواهد یافت.