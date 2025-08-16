به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به شبکه فاکس نیوز گفت که در مورد موارد متعددی با وی توافق کرده و زلنسکی باید آن را امضا کند.
وی افزود: فکر میکنم به توافق بسیار نزدیک شدهایم و اوکراین باید موافقت کند، هرچند ممکن است نکند. نصیحت من به رئیسجمهور اوکراین، زلنسکی، این است که توافقی حاصل کند.
ترامپ گفت: در حال حاضر مقدمات برگزاری نشستی میان زلنسکی، پوتین و من در جریان است. هنوز توافق نهایی با پوتین حاصل نشده، اما این دیدار را بسیار موفق میدانم و به دیدار خود با پوتین نمره ۱۰ از ۱۰ میدهم. ما در این جلسه درباره بسیاری از نکات مذاکره کردیم و هنوز یک یا دو نکته مهم برای توافق با پوتین و زلنسکی باقی مانده است.
او ادامه داد: این مذاکرات شامل مسائل مربوط به ناتو، اقدامات امنیتی و موضوعات سرزمینی میشود و کشورهای اروپایی نیز باید در مذاکرات با روسیه حضور داشته باشند.
