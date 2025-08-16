  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۵:۴۰

ترامپ: به دیدار با پوتین نمره ۱۰ از ۱۰ می‌دهم

دونالد ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود مدعی شد: به دیدار خود با پوتین نمره ۱۰ از ۱۰ می‌دهم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به شبکه فاکس نیوز گفت که در مورد موارد متعددی با وی توافق کرده و زلنسکی باید آن را امضا کند.

وی افزود: فکر می‌کنم به توافق بسیار نزدیک شده‌ایم و اوکراین باید موافقت کند، هرچند ممکن است نکند. نصیحت من به رئیس‌جمهور اوکراین، زلنسکی، این است که توافقی حاصل کند.

ترامپ گفت: در حال حاضر مقدمات برگزاری نشستی میان زلنسکی، پوتین و من در جریان است. هنوز توافق نهایی با پوتین حاصل نشده، اما این دیدار را بسیار موفق می‌دانم و به دیدار خود با پوتین نمره ۱۰ از ۱۰ می‌دهم. ما در این جلسه درباره بسیاری از نکات مذاکره کردیم و هنوز یک یا دو نکته مهم برای توافق با پوتین و زلنسکی باقی مانده است.

او ادامه داد: این مذاکرات شامل مسائل مربوط به ناتو، اقدامات امنیتی و موضوعات سرزمینی می‌شود و کشورهای اروپایی نیز باید در مذاکرات با روسیه حضور داشته باشند.

کد خبر 6561250

