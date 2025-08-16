به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد روز دوشنبه به آمریکا سفر کرده و با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

زلنسکی تاکید کرده که اروپا باید بخشی از مذاکرات در تمام مراحل باشد. وی حمایت خود را از برگزاری یک نشست سه جانبه برای حل بحران اوکراین اعلام کرده است.

زلنسکی اضافه کرد که در جریان گفتگوی تلفنی با ترامپ و رهبران اروپایی پیام‌های مثبتی در خصوص تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا دریافت کرده است.

آکسیوس نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که گفتگوی تلفنی ترامپ با زلنسکی و مقامات کشورهای عضو ناتو یک گفتگوی سخت بوده است.

این منبع اضافه کرد که ترامپ به آنها گفته که پوتین خواهان آتش بس نیست و یک توافق فراگیر برای توقف جنگ را ترجیح می‌دهد.