۵۷ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی فلسطینی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کردند که در جریان حملات اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز مجموعاً ۵۷ فلسطینی به شهادت رسیدهاند که ۳۸ نفر از آنها هنگام دریافت کمکهای بشردوستانه هدف تیراندازی اشغالگران قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر دکتر خلیل الدقران سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد: اشغالگران اسرائیلی برای نابودی تمام مولفههای زندگی در نوار غزه به ویژه بیمارستانهای این منطقه تلاش میکنند.
وی افزود: هیچ راهی برای رساندن غذا به کسانی اشعالگران آنان را به خروج از غزه مجبور کردهاند وجود ندارد.
الدقران تاکید کرد: بیمارستانهای نوار غزه دیگر ظرفیت پذیرش این حجم از بیماران و مجروحان را ندارند.
وی افزود: اشغالگران مردم نوار غزه را مجبور به ترک این منطقه میکنند که فاقد هرگونه امکانات برای ادامه زندگی است.
