به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و هفته مشارکت‌های اجتماعی عصر یکشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار شد.

مختار سلحشور با قدردانی از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های آتش‌نشانان و امدادگران هلال‌احمر، آنان را «سرمایه واقعی کشور» توصیف کرد و گفت: حادثه بندر شهید رجایی سرشار از آموزه‌ها و درس‌های ارزشمند برای مدیریت بحران است.

سلحشور با یادآوری رشادت آتش‌نشانان، امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر تأکید کرد: این نیروهای شجاع همواره بدون هیچ چشم‌داشتی در حوادث حضور یافته‌اند و با پایمردی بار اصلی امداد و نجات را بر دوش کشیده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره وقوع حوادث طبیعی متعدد در استان طی سال‌های گذشته تصریح کرد: در زلزله‌های بالای ۶ ریشتر و دیگر رخدادهای سخت، امدادگران ما خم به ابرو نیاورده و با ازخودگذشتگی امنیت خاطر مردم را تضمین کرده‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین سرمایه هر کشور، نیروی انسانی است و امروز ما از ظرفیت بی‌بدیل امدادگران و آتش‌نشانان بهره‌مند هستیم. همان‌طور که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس همواره آماده خدمت بودند، این نیروهای خدوم نیز در هر شرایطی برای نجات جان هم‌وطنان آماده‌اند.

سلحشور گفت: در همان ثانیه‌های نخست که تصور وقوع زلزله وجود داشت، مدیریت دکتر آشوری الگویی از آرامش توأم با جدیت را به نمایش گذاشت. این تجربه نشان داد که حفظ خونسردی در شرایط بحرانی، اصلی بنیادین در مدیریت بحران است.