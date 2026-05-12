به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته هلال‌احمر، مراسم تجلیل از اعضا، داوطلبان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم که با هدف قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای جمعیت هلال‌احمر هرمزگان، به‌ویژه در جریان بحران‌ها و حوادث اخیر برگزار شد، از اعضا، داوطلبان، امدادگران و نجاتگران این جمعیت تجلیل به عمل آمد.

استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به تنوع و گستردگی خدمات جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: خدمات این مجموعه تنها به امداد و نجات محدود نمی‌شود، بلکه همه فعالیت‌های آن بر پایه ارزش‌های انسانی، نوع‌دوستی و کمک به همنوع استوار است.

وی با اشاره به بحران‌های سال ۱۴۰۴ از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، سیلاب و جنگ رمضان، نقش‌آفرینی نیروهای جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در این حوادث را ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد و افزود: خدمت در جمعیت هلال‌احمر فقط نجات جسم نیست، بلکه نجات روان، امیدبخشی و کمک به بازسازی روحیه آسیب‌دیدگان نیز بخش مهمی از این رسالت انسانی است.

مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های اعضا، داوطلبان، امدادگران، نجاتگران و کارکنان این جمعیت گفت: جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در سال گذشته و در جریان حوادث متعدد، با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در صحنه خدمت‌رسانی حضور مؤثر و مستمر داشت و نیروهای این جمعیت با روحیه‌ای ایثارگرانه و مسئولانه، در کنار مردم ایستادند.

در پایان این مراسم، با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از اعضا، داوطلبان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان به پاس خدمات و فداکاری‌های آنان تجلیل شد.