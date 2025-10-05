به گزارش خبرگزاری مهر محمد آشوری در نشست با معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر با قدردانی از تلاشهای جمعیت هلالاحمر در استان گفت: با همت مسئولان، شاخصهای عملکردی این جمعیت در هرمزگان تقویت شده و امروز هلالاحمر بهعنوان یک سازمان مردمنهاد با نقشهای متعدد، مرجعیت اجتماعی ویژهای در مدیریت بحرانها دارد.
وی افزود: طبق نظرسنجیهای انجام شده پس از حادثه بندر شهید رجایی، سازمانهایی مانند آتشنشانی و هلالاحمر از نظر مردم در جایگاههای نخست قرار گرفتند و قهرمانان اصلی این حادثه کسانی بودند که شجاعانه به دل آتش زدند و با غیرت و شجاعت خود مدیریت بحران را ممکن کردند.
استاندار هرمزگان با اشاره به هماهنگی بینبخشی در این حادثه گفت: در کمتر از ۴۸ ساعت عملیات ترکیبی مدیریت بحران شکل گرفت و باعث شد بزرگترین بندر کشور از مخاطرات جدی در امان بماند.
وی سرمایه اجتماعی را بزرگترین دستاورد هلالاحمر دانست و اظهار کرد: این سازمان با فعالیتهای منحصر به فرد و حضور در صف اول بحرانها، امید و اعتماد را در جامعه تقویت کرده است. نمونه این اعتبار را میتوان در بیمارستان هلالاحمر در امارات دید که به الگویی در دیپلماسی امدادی و درمانی تبدیل شده است.
آشوری با تأکید بر ضرورت توسعه منابع اجتماعی و جذب خیرین درمانی برای ارتقای خدمات سلامت و توانبخشی تصریح کرد: هلالاحمر در حوزههایی مانند داروخانهها، خدمات سلامت و گفتمانسازی آموزشی در توانبخشی عملکردی ارزشمند دارد و باید از این ظرفیتها برای تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی بهره گرفت.
