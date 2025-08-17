  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

آتش‌سوزی در انبار مواد نفتی جنوب تهران به دلیل بی‌تدبیری بوده است

ری - محمدمهدی رحیمی، دادستان ری با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یکی از انبارهای نفتی و روغنی در جنوب تهران گفت که این حادثه به دلیل بی‌تدبیری رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحیمی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یکی از انبارهای نفتی و روغنی ری، اعلام کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، اعضای محترم شورای تأمین در محل حاضر شدند و فرماندار محترم، ریاست محترم دادگستری، آتش‌نشانی و ضابطان عام و خاص نیز برای بررسی ابعاد موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: این انبار متعلق به یکی از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است که محصولات خود را در آن نگهداری می‌کردند، متأسفانه به واسطه بی‌تدبیری، این حادثه رخ داده است و موضوع هیچ ابعاد خاصی ندارد.

دادستان ری تأکید کرد: دستورات ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد حادثه صادر شده و در حال پیگیری است تا عوامل و علت‌های اصلی این اتفاق شناسایی شود.

رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: این حادثه حریق هیچ ارتباطی با صنایع نفتی و پالایشگاه ندارد و موضوع کاملاً تحت کنترل است و قطعاً به نتایج خوبی در این زمینه خواهیم رسید.

