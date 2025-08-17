به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحیمی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یکی از انبارهای نفتی و روغنی ری، اعلام کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، اعضای محترم شورای تأمین در محل حاضر شدند و فرماندار محترم، ریاست محترم دادگستری، آتش‌نشانی و ضابطان عام و خاص نیز برای بررسی ابعاد موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: این انبار متعلق به یکی از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است که محصولات خود را در آن نگهداری می‌کردند، متأسفانه به واسطه بی‌تدبیری، این حادثه رخ داده است و موضوع هیچ ابعاد خاصی ندارد.

دادستان ری تأکید کرد: دستورات ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد حادثه صادر شده و در حال پیگیری است تا عوامل و علت‌های اصلی این اتفاق شناسایی شود.

رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: این حادثه حریق هیچ ارتباطی با صنایع نفتی و پالایشگاه ندارد و موضوع کاملاً تحت کنترل است و قطعاً به نتایج خوبی در این زمینه خواهیم رسید.