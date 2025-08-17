به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره آتشسوزی امروز حوالی ساعت ۱۸ در منطقه گلحصار کهریزک اظهار داشت: امروز حوالی ساعت ۱۸ گزارشی از وقوع یک فقره آتشسوزی در منطقه گلحصار کهریزک دریافت کردیم. با توجه به اهمیت موضوع، بررسیهای اولیه ما نشان داد این حادثه هیچگونه ارتباطی با پالایشگاه تهران و شهرک انرژی ندارد.
وی افزود: با هماهنگی که بین اعضای محترم شورای تأمین ری انجام شد و با حضور دادستان محترم، ریاست محترم دادگستری، فرماندهی انتظامی و دیگر همکاران در بخشهای مختلف، به محل حادثه اعزام شدیم.
فرماندار ری ادامه داد: بررسیهای اولیه حکایت از آن دارد که این آتشسوزی در یک انبار خصوصی متعلق به یک شخص حقیقی رخ داده است که در اختیار یکی از شرکتهای تولیدی بوده و مقداری روغن صنعتی در آن نگهداری میشده است، این انبار دچار حریق شده است.
وی گفت: همانطور که ملاحظه میکنید، همه عوامل امدادی و آتشنشان در منطقه مستقر هستند و انشاءالله طی یکی دو ساعت آینده این آتش مهار خواهد شد. الحمدلله تاکنون تلفات جانی نداشتهایم و مشکل خاصی منطقه را تهدید نمیکند. شرایط کاملاً عادی است.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: محل وقوع آتش حداقل ۲۰۰۰ متر با مجتمع پالایشگاه فاصله دارد، بنابراین هیچ گونه ارتباطی میان این حادثه و پالایشگاه وجود ندارد و تحلیل خاصی درباره آن مطرح نیست.
وی افزود: امیدواریم پس از اطفای حریق، بررسیهای فنی و کارشناسی آغاز شود تا علت وقوع این حادثه به اطلاع مردم عزیز برسد.
فرماندار ری در پایان از همه شهروندان درخواست کرد: اخبار رسمی را تنها از کانالها و منابع معتبر دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی که با هدف عملیات روانی منتشر میشوند، توجه نکنند.
وی همچنین از تلاشهای مقامات قضائی، انتظامی، نیروهای آتشنشانی، نظامی و اصحاب رسانه تشکر و قدردانی کرد.
