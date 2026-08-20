https://mehrnews.com/x3cRfH ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6922655 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۵ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتاد و سومین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتاد و سومین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6922655 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه گالیکش پای کار ایران؛ تجمع شبانه در دفاع از کشور فریاد همبستگی مردم رامیان در دفاع از خاک ایران برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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