۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۲۴

استاندار بوشهر: خاطرات آزادگان گردآوری شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: گردآوری خاطرات آزادگان و انتقال آن به نسل جوان و نوجوان ضروری است و دستگاه‌های ذیربط باید در این مسیر اهتمام بیشتری ورزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در آئین بزرگداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار داشت: تجربه مقاومت ملت بزرگ ایران در دوران پرافتخار دفاع مقدس، برگ زرینی در تاریخ میهن مان است و جهانیان شاهد مقاومت جانانه مردم در مقابل دشمن متجاوز و خلق صحنه‌هایی ماندگار از انسجام و اتحاد بودند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امروز همچنان نیازمند تحکیم اتحاد و وحدت در جامعه هستیم تا مسئولان و خدمتگزاران مردم بتوانند در سایه این وفاق، با گام‌هایی استوارتر و عزمی راسخ‌تر، به رفع مشکلات و جبران کاستی‌ها بپردازند.

زارع تصریح کرد: آزادگان را مجاهدان راه ایستادگی، ایثار و مقاومت می دانم و بر این مبناست که از شما همواره با سرافرازی و سربلندی یاد می‌شود.

وی افزود: شما با اتکا به قدرت ایمان و تقوا، روحیه ایستادگی و شکست ناپذیری را در خود تقویت کردید و دوران سخت و دشواری را پشت سر گذاشتید.

استاندار بوشهر اضافه کرد: معتقدم آزادگان، سرمایه‌های بی بدیلی هستند که شنیدن خاطرات و تجربه‌های آنان برای همگان درس آموز و یادآور جانفشانی‌های مخلصانه و ایثار صبورانه بهترین فرزندان این کشور برای حفظ استقلال و عزت ملی است.

استاندار بوشهر ابراز داشت: گردآوری خاطرات آزادگان و انتقال آن به نسل جوان و نوجوان ضروری است و دستگاه‌های ذیربط باید در این مسیر اهتمام بیشتری ورزند.

زارع تصریح کرد: اشتغال فرزندان آزادگان مورد تاکید قرار دارد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این عرصه کمک می‌کنیم.

