آزادگان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قدرتالله خرمروز در همایشهای الماسهای درخشان به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی با تقدیر از صبر و مقاومت آزادگان به شکنجههای شدید دوران اسارت و صبر این عزیزان با توکل بر خدا اشاره کرد و گفت: آزادگان بهعنوان الگوهای اخلاق، تقوا، دینداری و حماسهآفرینی در جامعه هستند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای غریب به نیاز جامعه ایثارگران خصوصاً آزادگان افزود: نیازهای درمانی، اشتغال و مسائل معیشتی برای فرزندان از جمله نیازهای آزادگان است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد بر تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از این قشر و پیگیری دغدغههایشان توسط مسئولان از رسانهها برای انعکاس خاطرات و فداکاریهای آزادگان تقدیر کرد و گفت:
ترویج فرهنگ ایثار یک وظیفه همگانی است.
خرمروز با بیان اینکه آزادگان تا مرز شهادت با بدترین شکنجههای دشمن شکنجه شدند، افزود: صبوری شما و لطف خداوند بر این قرار گرفت که بمانید و الگو باشید و رسانهها این خاطرات و فداکاریها را انعکاس میدهید
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: جامعه آزادگان از نظر سنی به جایی رسیده که نیازمند توجه ویژه است.
حجتالاسلام خرمروز ضمن قدردانی از استاندار افزود: در هفته اخیر دو نفر از آزادگان دوران دفاع مقدس جان خود را از دست دادند که یاد و خاطره آنها را گرامی میداریم.
نظر شما