۶۰۰۰ روز ایستادگی؛ شهید حسین لشکری، نماد صبر و وفاداری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا اظهار داشت: روز گذشته ۲۶ مرداد ماه یادآور بازگشت غرورآفرین مجاهدانی بود که پس از تحمل سالها شکنجه و دوری از وطن به افتخار آزادگی نائل شدند و در زمره آزمودهترین افراد قرار گرفتند.
این مقام مسئول در ادامه از شهید حسین لشکری یاد کرد و گفت: شهید لشکری از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق اسیر شد و پس از ۶ هزار روز اسارت در عراق به ایران بازگشت، وی اولین ایرانی اسیر شده و آخرین اسیر آزاد شده جنگ ایران و عراق است که در مجموع طولانیترین مدت اسارت را در بین تمام اسیران این جنگ تحمل کرده است پس از آزادی، رهبر معظم انقلاب، از وی با عنوان «سید الاسراء» نام بردند.
وی افزود: این شهید والامقام اهمیت بسیار زیادی برای صدام داشت. از این نظر که صدام میخواست از او بهعنوان سندی زنده بهره برده و ایران را آغازگر جنگ معرفی کند. به بیان دقیقتر صدام فقط یک جمله از لشکری میخواست و آن جمله این بود: اینجانب، ستوان یکم خلبان، حسین لشکری، در تاریخ ۲۷ شهریور ۵۹ در خاک عراق سقوط کردم. به او گفته بودند اگر این جمله را در مقابل دوربین بگوید وی را به آمریکا میفرستند و شرایط رفاهی و امنیتی کاملی برای او ایجاد خواهند کرد و میلیونها دلار به او پرداخت میکنند، اما لشکری تن به این خواسته نداد چون صرفاً در جدار مرزی پرواز کرده و وارد مرز هوایی عراق نشده بود. همین باعث شد تا شکنجههای سختی را که به جانبازی ۷۰ درصدیاش منجر شد هم به جان بخرد، اما تن به تسلیم ندهد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهیدان والامقام به ویژه شهدای مظلوم آزاده، سالروز ورود این عزیزان به میهن اسلامی را گرامی داشت و توفیقات آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد و در خاتمه با بیان حدیث شریف از وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین حضرت علی (ع) در خصوص استفاده از فرصتهای عمر، گفت: هر که فرصت را غنیمت شمرد، از اندوه در امان باشد و از دست دادن فرصتهای عمر، مایه اندوه است.
