به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح شنبه در جشن گرامیداشت هفته وحدت در جمع مردم شیعه و اهل سنت عسلویه با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت اظهار کرد: عسلویه، نماد و نمود وحدت در استان بوشهر است؛ مردم این شهرستان در تمام صحنه‌ها با وحدت و انسجام حضور دارند.

وی با بیان اینکه شعار و رویکرد دولت چهاردهم، وفاق ملی است تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم بر حمایت از رئیس‌جمهور پرکار، پرتلاش و پیگیر، تأکید داشتند و نیاز امروز و وظیفه همگانی را حفظ اتحاد ملی اعلام کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: خرسندم که توفیق پیدا کردم در این جمع مبارک و در اجتماع مردم‌خوب شهرستان عسلویه حضور پیدا کنم‌. سلام و تبریک استاندار بوشهر دکتر زارع را خدمت تان ابلاغ می‌کنم.

وی یادآور شد: ما به عنوان کارگزاران دولت وفاق ملی، فراتر از عقاید و گرایش‌ها و گروه‌های سیاسی برای اعتلای نظام اسلامی تلاش می‌کنیم.

جهانیان، عسلویه را شهرستان مهم و راهبردی انرژی و اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: یکی از ارکان مهم امنیت شهرستان، مردم هستند که با اتحاد و انسجام مثال زدنی خود در تامین این امنیت مشارکت داشته و دارند و مسئولان را یاری می‌کنند.

وی در پایان، برگزاری جشن‌های این ایام را مظهر وحدت برشمرد و از برگزار کنندگان قدردانی کرد.