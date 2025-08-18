فرشچیان نقاشی ایرانی را جهانی و اصفهان را مرکز نگارگری معاصر کرد

مجید صادق‌زاده، در حاشیه مراسم تشییع استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه استاد فرشچیان در هنر ایران سخن گفت و تاکید کرد: وی توانست با آثاری منحصر به فرد، نقاشی ایرانی را به سطح جهانی معرفی کند.

صادق‌زاده که بیش از چهار دهه در عرصه نگارگری فعالیت دارد و از شاگردان مکتب هنری فرشچیان محسوب می‌شود با اشاره به ابعاد گسترده شخصیت هنری فرشچیان بیان کرد: استاد محمود فرشچیان تنها یک نگارگر نبود. وی نقاشی بود که توانست در هنر معاصر ایران حرکتی عمیق و ماندگار ایجاد کند. درست است که آثار وی در قالب نگارگری دیده می‌شود اما در حقیقت نقاشی معاصر ایران را دگرگون کرد. این جریان هنری از اصفهان آغاز شد و در نهایت به سراسر جهان گسترش یافت.

وی افزود: فرشچیان با خلاقیت و ابتکار، هنر نقاشی ایرانی را از محدوده سنتی خارج کرد و آن را با نگاه جهانی پیوند زد. به همین دلیل است که کتاب وی در آلمان چاپ و از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی معرفی شد.

آثار بی‌بدیل با تنوعی گسترده

این استاد برجسته نگارگری با اشاره به حجم آثار استاد فرشچیان اظهار کرد: حدود ۷۰۰ اثر از وی ثبت و منتشر شده است. این حجم آثار در کنار تنوع موضوعی و تکنیکی، نشان‌دهنده توانمندی و نبوغ بی‌نظیر وی است. کمتر نگارگری توانسته چنین گستره‌ای از مضامین و تکنیک‌ها را در آثار خود به کار گیرد.

وی ادامه داد: آثار مذهبی استاد فرشچیان بخش مهمی از کارنامه وی را تشکیل می‌دهد. شماری از این آثار به آستان قدس رضوی سپرده شده است. کتابخانه و مجموعه‌ای از آثار وی نیز به فرهنگستان هنر هدیه شده و موزه اختصاصی وی اغلب شامل آثاری است که خود به مردم ایران تقدیم کرده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم اصفهان و جامعه هنری کشور امانت‌دار خوبی برای چنین گوهر ارزشمندی باشند. میراث استاد فرشچیان نه فقط برای اصفهان، بلکه برای کل ایران و جهان اهمیت دارد و باید با دقت و جدیت پاس داشته شود.