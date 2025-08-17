به گزارش خبرنگار مهر، مجید صادقزاده هنرمند نگارگر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت یاد و نام استاد محمود فرشچیان اظهار کرد: عملکرد این هنرمند بزرگ همچون خورشیدی در هنر ایران درخشید و او با نبوغ شخصی و انتخابهای اعتقادی خود به جایگاهی رسید که فراتر از همه استادانش بود.
وی با تأکید بر باور عمیق استاد فرشچیان به فرهنگ و هنر سنتی ایران افزود: استاد هنر را عرصهای آزاد میدانست و بارها توصیه میکرد که محدودیتها را کنار بگذارید و هر آنچه به هنر عمق میدهد وارد کنید. همین نگاه سبب شد زوایای تازهای در نگارگری ایرانی شکل گیرد.
صادقزاده با بیان اینکه استاد در ۲۷ سالگی بسیاری از موزههای بزرگ دنیا را با نگاهی پژوهشی و عمیق بازدید کرده بود، تصریح کرد: هرچند از این مشاهدات بهره میگرفت، اما هیچگاه اصالت ایرانی–اسلامی خود را رها نکرد. او مصداقی از هنرمند شیعه بود که توانست هنر ایران را در عرصه بینالملل به جلو ببرد.
وی خاطرنشان کرد: استاد فرشچیان تنها یک هنرمند نبود، بلکه انسانی نیکوکار نیز به شمار میآمد. در اصفهان مؤسسهای به نام پدرشان برای حمایت از دختران ناشنوا تأسیس کردند و در خارج از کشور نیز مؤسسه «نور دانش» را برای برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی بنیان نهادند.
این هنرمند دارنده نشان درجه یک هنر نگارگری ادامه داد: آثار فرشچیان هم در میان عامه مردم و هم نزد خاصترین منتقدان جایگاهی ویژه داشت. کتاب آثار او هدیه ایران به پاپ ژان پل دوم و نیز طرفهای مذاکره برجام بود. حتی فضانوردان روسی برخی از آثار او را به ایستگاه فضایی بردند؛ افتخاری که نصیب هیچ هنرمند دیگری نشده است.
صادقزاده با اشاره به جایگاه ماندگار آثار استاد گفت: حدود ۷۰۰ اثر شناختهشده از او وجود دارد که در قالب هفت جلد کتاب منتشر شده و بخش مهمی از آنها در موزه سعدآباد تهران و آستان قدس رضوی نگهداری میشود. ۲۰ اثر شاخص مذهبی از او به یادگار مانده که مشهورترینشان «عصر عاشورا» است.
وی افزود: یکی از جلوههای بیبدیل هنر شیعی در آثار فرشچیان طراحی نقوش ضریحهای مقدس بود که پیوندی کمنظیر میان هنر و معنویت ایجاد کرد.
این نگارگر اصفهانی ادامه داد: استاد در نهایت با وجود آنکه خادم امام رضا (ع) بودند و میتوانستند در جوار ایشان آرام بگیرند، وصیت کردند که در زادگاهشان، اصفهان، به خاک سپرده شوند؛ انتخابی که بیانگر عشق عمیق به شهرشان است.
صادقزاده در پایان تاکید کرد: همانگونه که حافظ در شعر ماندگار شد، فرشچیان نیز در نگارگری جاودانه خواهد ماند. او دُر گرانبهایی بود که نصیب ایران شد و امروز چشم جهان به اصفهان و مراسم بدرقه او دوخته شده است. مسئولان و جامعه هنری باید با درایت، مسیر «پسافرشچیان» را ادامه دهند و نگذارند این چراغ خاموش شود.
