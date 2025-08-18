استاد فرشچیان مینیاتور ایرانی را دوباره زنده کرد

آمنه بدرالسماء در حاشیه مراسم تشییع استاد محمود فرشچیان در اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این هنرمند، وی را معلم زندگی و اخلاق دانست که توانست با هنر خود فرهنگ و هویت ایران را به جهان معرفی کند.

فرشچیان، معلم زندگی و هنر

وی با ابراز اندوه عمیق از درگذشت این هنرمند بزرگ گفت: برای من استاد فرشچیان نه تنها یک معلم بزرگ در عرصه هنر بودند بلکه معلم اخلاق و زندگی محسوب می‌شدند. چه زمانی که در حضورشان بودم و چه با مشاهده آثار بی‌بدیل وی، همیشه تحت تأثیر قرار گرفتم و آموختم که چگونه باید هنرمندانه زیست.

این استاد نگارگری برجسته کشور افزود: استاد فرشچیان هنرمندی بود که روح اصیل ایرانی را در آثارش متجلی کرد و با رفتار و منش خود به جهانیان نشان داد که ایران سرزمین هنرمندان برجسته است.

وقف آثار هنری برای مردم

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی استاد فرشچیان اظهار کرد: بعد معنوی در زندگی وی بسیار ارزشمند بود. وی بدون هیچ چشمداشتی بسیاری از آثار دینی و معنوی خود را که تحت تأثیر آیات و احادیث خلق کرده بود، به موزه‌های کشور اهدا کرد تا مردم و علاقه‌مندان به هنر از نزدیک بتوانند آن‌ها را ببینند.

بدرالسماء این اقدام را سخاوتمندانه‌ترین کار یک هنرمند دانست و آن را الگویی برای آیندگان معرفی کرد.

تأثیر آثار فرشچیان بر نسل‌های بعدی

بدرالسماء با اشاره به چاپ و انتشار آثار استاد فرشچیان در قالب کتاب‌ها و کارت‌پستال‌ها تصریح کرد: آثار وی در خانه‌های ایرانی حضور پیدا کرد و نسل جدید با آن‌ها آشنا شد. حتی در کتاب‌های درسی مدارس زندگی‌نامه استاد درج شد تا دانش‌آموزان با پشتکار و فداکاری این هنرمند آشنا شوند و مسیر خود را در هنر یا دیگر عرصه‌ها محکم‌تر دنبال کنند.

قدردانی از اساتید و خلوص نیت در کار

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استاد همواره قدردان اساتید خود بودند. وی به شاگردانش می‌آموخت که با خلوص نیت وارد کار شوند و ارتباط خود را با خداوند حفظ کنند تا آثارشان از فرش به عرش پر کشد. همین نگاه معنوی سبب شد که هنر وی ماندگار و تأثیرگذار شود.

احیای نگارگری ایرانی

این هنرمند نگارگر درباره ویژگی‌های مکتب هنری استاد فرشچیان اظهار کرد: وی توانست مینیاتور ایرانی را دوباره احیا کند. پیش از او بسیاری از آثار تحت تأثیر مکاتب بیگانه بود اما استاد فرشچیان نگارگری ایرانی را با حفظ اصالت به نقاشی معاصر پیوند زد. این تلفیق سنت و مدرنیته از شگفتی‌های آثار اوست که باعث شد هنر وی زبانزد داخل و خارج از کشور باشد.

به گفته وی، استاد فرشچیان با ایجاد این پیوند توانست پلی میان گذشته و امروز بزند؛ پلی که آیندگان نیز از آن بهره خواهند برد و هنر نگارگری ایران را همچنان زنده و پویا نگه خواهد داشت.