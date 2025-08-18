به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابویی با اشاره به اجرای پروژههای دفع آبهای سطحی در سطح شهر یزد تصریح کرد: طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای افزایش تابآوری شهر در برابر بارندگیهای شدید و بحرانهایی همچون سیل انجام شد و پروژههای دفع آبهای سطحی برای هدایت روانآب ها در محلهایی از شهر که در گذشته دچار مشکلاتی بود، از سوی مناطق پنج گانه شهرداری یزد به اجرا درآمد.
ابویی در خصوص پروژههای در حال اجرای دفع آبهای سطحی در سطح منطقه دو گفت: عملیات اجرایی این پروژه در سه خیابان خرمشهر، خیام و شهدای مریم آباد آغاز شده است و شامل ۲ کیلومتر لوله گذاری همراه با اجرای دریچههای دفعی آبهای جاری خواهد بود، که با اتمام این پروژهها، نقاط بحرانی آبگرفتگی در این محلها در هنگام بارشهای فصلی مرتفع میشود.
مدیر منطقه دو شهرداری یزد بحث جمعآوری و هدایت آبهای سطحی را یکی از اولویتها و دغدغههای شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در سالهای اخیر بیان کرد و تصریح کرد: اجرای پروژه هدایت و دفع آبهای سطحی با هدف ایمنسازی مناطق مسکونی و معابر شهری در هنگام بارشهای فصلی شدید و وقوع سیلاب و در نهایت جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی در نقاط مختلف شهر اجرا میشود.
