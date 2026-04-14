مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ناشی از آبگرفتگی در برخی معابر شهری کرمانشاه اظهار کرد: به دلیل شرایط جغرافیایی و تجمع روانآبها در زمان بارندگی، اصلاح مسیرهای هدایت آبهای سطحی در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته است.
وی افزود: خیابان راهنمایی و رانندگی بهعنوان یکی از معابر پرتردد و تجاری شهر، در زمان بارشها با مشکل جدی آبگرفتگی مواجه بود که این موضوع موجب نارضایتی کسبه و شهروندان شده بود.
شهردار منطقه سه کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا و در پاسخ به درخواستهای مکرر ساکنان، عملیات بازگشایی، لایروبی و ساماندهی کانالهای هدایت آبهای سطحی این محدوده بهصورت فوری آغاز شد.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، ارتقای رفاه عمومی و جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی و بهداشتی است، تصریح کرد: پیش از این حتی بارندگیهای محدود نیز باعث تجمع آب و ایجاد اختلال در تردد و فعالیت واحدهای تجاری میشد.
شاکری خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، مسیر عبور روانآبها اصلاح شده و از بروز آبگرفتگی در این معبر جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه سه با شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی، برنامههای مشابهی را در سایر معابر نیز اجرا خواهد کرد تا مشکلات این حوزه بهصورت اساسی برطرف شود.
