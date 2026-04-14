۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

آبگرفتگی خیابان راهنمایی کرمانشاه رفع می‌شود

کرمانشاه - شهردار منطقه سه از اجرای عملیات لایروبی و اصلاح مسیر آب‌های سطحی خیابان راهنمایی برای رفع مشکل آبگرفتگی خبر داد.

مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ناشی از آبگرفتگی در برخی معابر شهری کرمانشاه اظهار کرد: به دلیل شرایط جغرافیایی و تجمع روان‌آب‌ها در زمان بارندگی، اصلاح مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است.

وی افزود: خیابان راهنمایی و رانندگی به‌عنوان یکی از معابر پرتردد و تجاری شهر، در زمان بارش‌ها با مشکل جدی آبگرفتگی مواجه بود که این موضوع موجب نارضایتی کسبه و شهروندان شده بود.

شهردار منطقه سه کرمانشاه ادامه داد: در همین راستا و در پاسخ به درخواست‌های مکرر ساکنان، عملیات بازگشایی، لایروبی و ساماندهی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی این محدوده به‌صورت فوری آغاز شد.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، ارتقای رفاه عمومی و جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی و بهداشتی است، تصریح کرد: پیش از این حتی بارندگی‌های محدود نیز باعث تجمع آب و ایجاد اختلال در تردد و فعالیت واحدهای تجاری می‌شد.

شاکری خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، مسیر عبور روان‌آب‌ها اصلاح شده و از بروز آبگرفتگی در این معبر جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه سه با شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی، برنامه‌های مشابهی را در سایر معابر نیز اجرا خواهد کرد تا مشکلات این حوزه به‌صورت اساسی برطرف شود.

