۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۸

آخرین قیمت‌ها در بازار ارز تجاری

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹هزار و ۹۵۴ تومان و دلار اسکناس ۷۲هزار و ۵۳ تومان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۵۳ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۵۴ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۲۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۲۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۱۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۸ تومان است.

