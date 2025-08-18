به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۵۳ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۵۴ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۲۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۲۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۱۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۸ تومان است.