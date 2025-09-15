  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۸

آخرین قیمت ارزها در بازار ارز تجاری

آخرین قیمت ارزها در بازار ارز تجاری

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹هزار و ۹۱۵ تومان و دلار اسکناس ۷۲هزار و ۱۲ تومان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با کاهش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۱۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۱۵ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۵۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۹۰۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۰۸ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۷ تومان است.

کد خبر 6589894
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها