موسی الرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در خصوص موضوع انتقال پایتخت اظهار داشت: انتقال پایتخت به مدل فعلی به نظر من اشتباه است و شدنی نیست.
وی افزود: ما نباید انتظار داشته باشیم که همه مردم و نهادها را به یک مکان جدید منتقل کنیم؛ بلکه باید در حوزههای مختلف مانند گردشگری و اقتصاد، مدلهای جدیدی را در نظر بگیریم تا بتوانیم پایتخت را به شیوهای متفاوت تغییر دهیم.
حاجیبگلو توضیح داد: به عنوان مثال، گردشگری ما باید به سمت مناطق گردشگری سوق پیدا کند و ما باید برنامهریزی کنیم که پایتخت گردشگری و پایتخت فرهنگی مشخص شوند. در این طرح، دستگاههای متولی هر مجموعه باید به همان استان یا منطقهای که مدنظر است منتقل شوند. هدف این است که این انتقالها باعث تمرکز فعالیتها و توسعه مناطق شود و نه اینکه همه چیز به یک نقطه جدید منتقل شود و مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس شورای عالی استانها در پایان تأکید کرد: این مدل میتواند راهحل مناسبی برای تغییر ساختار پایتخت باشد و عملیاتی شدن آن امکانپذیر است، در حالی که انتقال کامل و یکباره پایتخت به محل جدید با این شیوه عملی نیست.
