ترنس استامپ اسطوره بازیگری بریتانیا درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ترنس استامپ یکی از آن بازیگران نادر بریتانیایی که به نظر می‌رسید در قامت یک بازیگر متولد شده، در ۸۷ سالگی از دنیا رفت.

وی اولین حضور سینمایی خود را در اقتباس سینمایی پیتر اوستینوف در سال ۱۹۶۲ از رمان «بیلی باد» اثر هرمان ملویل تجربه کرد و بازی او برای ایفای نقش ملوان بی‌گناهی که ملویل خلق کرد نامزد اسکار شد. زیبایی و آسیب‌پذیری او که در یک فیلم سیاه و سفید محض به تصویر کشیده شده بود، او را به سرعت به یک نماد بدل کرد.

او در طول دوران کاری‌اش در نقش‌های مختلفی دیده شده و هر بار نمادی از لندن بود: از معشوق جولی کریستی در «دور از اجتماع خشمگین» در سال ۱۹۶۷ گرفته تا الهه پازولینی و شخصیت شرور «سوپرمن» و بیشتر اوقات او بیشتر یک اسطوره بود تا بازیگر.

وی سال ۱۹۹۹ در فیلم «لایمی» بازی کرد؛ فیلمی از استیون سودربرگ که در آن در نقش یک خلافکار بازنشسته‌ پا به سن گذاشته که در لس‌آنجلس به دنبال انتقام است، شخصیتی فراموش نشدنی خلق کرد و هر نگاه خیره و هر جمله‌ای که ادا کرد، یک فیلم مهیج انتقام‌جویانه را به یک مرثیه بدل کرد.

اگر «بیلی باد» او را معرفی کرد، «لایمی» او را جاودانه کرد و همه نقش های دیگر بین این ۲ جای گرفت: پسری که مظهر پاکی بود و مردی که مظهر خشم بود.

استامپ صداپیشگی و نوشتن کتاب را در اواخر دهه ۹۰ آغاز کرد، اما به بازیگری در فیلم‌ها نیز ادامه داد و در سال ۲۰۰۸ در کنار تام کروز در فیلم «والکری» ظاهر شد و در فیلم‌هایی به کارگردانی تیم برتون نیز بازی کرد.

این بازیگر که برای شیک پوشی مشهور بود، ۶ دهه کار حرفه‌ای در کارنامه داشت و جوایز متعددی برده بود، کارش را با فیلم روان‌شناختی «دیشب در سوهو» در سال ۲۰۲۱ به پایان رساند.