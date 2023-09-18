بیلی میلر بازیگر برنده امی درگذشت/ مرگ در ۴۳ سالگی

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بیلی میلر برنده ۳ جایزه امی برای سریال «جوان و بیقرار» که در سریالهای «همه بچههای من» و «بیمارستان عمومی» نیز ایفای نقش کرده بود، درگذشت. او ۴۳ سال داشت.
مدیر وی گفت این بازیگر که روز جمعه در آستین، تگزاس درگذشت با افسردگی دست و پنجه نرم میکرد و ۱۷ سپتامبر در روز تولد ۴۴ سالگیاش از دنیا رفت. هنوز علت درگذشت او اعلام نشده است.
میلر در سریال «همه بچههای من» برای شبکه ایبیسی در نقش ریچی نواک ظاهر شد و مدت کوتاهی پس از ترک سریال، برای نقش بیلی ابوت در سریال «جوان و بیقرار» شبکه سیبیاس انتخاب شد و نقش این شخصیت را در بیش از ۷۰۰ قسمت ایفا کرد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. وی بازیگر نقش طولانی جیسون مورگان در سریال «بیمارستان عمومی» شبکه ایبیسی هم بود.
وی پس از ۳ بازی پشت سر هم طولانی در برخی از بزرگترین سریالهای تلویزیونی کابلی، به بازی در سریالهای درامی چون «حقیقت باید گفته شود» پرداخت و در فیلمهایی چون «تکتیرانداز آمریکایی»، «قلعه» و «ری داناوان» بازی کرد.
ویلیام جان میلر ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹ به دنیا آمده بود و در دانشگاه تگزاس در آستین تحصیل کرده بود. وی اولین موفقیتهایش را از دنیای تجاری و بازی در آگهیهای ملی به دست آورد و به بازیگر تلویزیون و سینما بدل شد.
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