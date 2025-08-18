پایان جولان گرانفروشان؛ فروش مرغ بالاتر از ۱۰۵ هزار تومان تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش نامتعارف قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: به منظور کنترل چرخه تولید تا عرضه و جلوگیری از گرانفروشی، مانور گسترده سه‌روزه با همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده است، افزود: عرضه مرغ بالاتر از این نرخ به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود و متخلفان با تشکیل پرونده تعزیراتی و پلمب واحد صنفی در محل مواجه خواهند شد.

جعفری با اشاره به حضور مستمر تیم‌های مشترک بازرسی در سطح استان تصریح کرد: این گشت‌ها با مشارکت بسیج اصناف، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان‌ها فعال هستند و هیچ واحدی نباید تصور کند از نظارت‌ها دور خواهد ماند.

وی با هشدار به سودجویان بازار مرغ خاطرنشان کرد: دوران بی‌توجهی به مصوبات و سوءاستفاده از نیاز مردم به پایان رسیده و با هرگونه تخلف به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی مازندران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده گرانفروشی یا تخلف، موارد را سریعاً به دستگاه‌های مسئول گزارش دهند تا پیگیری قانونی صورت گیرد.

به گفته جعفری، هدف از این اقدام، برقراری آرامش در بازار و جلوگیری از فشار قیمتی بر سفره مردم است و جهاد کشاورزی مصمم است اجازه ندهد منافع عمومی قربانی سودجویی برخی افراد شود.