یکی از مدیران خودرویی کشور به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز قلی زاده سلطانی که یکی از مدیران شرکت‌های خودرویی بوده است، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه گردشگری ایران منصوب شد و امروز معرفی خواهد شد.

حکم مدیرعامل این شرکت معمولاً توسط وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعلام می‌شود.

پیش از این علی همتی مدیریت این شرکت را به عهده داشت. وی از زمان وزارت عزت الله ضرغامی در این سمت فعالیت می‌کرد.

این شرکت در سال ۴۷ به منظور توسعه مهمانخانه‌های ایران را بر عهده داشت. سهام این شرکت در حال حاضر ۷۳ درصد دولتی و ۲۷ درصد متعلق به بخش خصوصی است. اعضای مجمع عمومی شرکت را در حال حاضر وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزیر دادگستری و همچنین نماینده بخش خصوصی تشکیل می‌دهند.

شرکت توسعه گردشگری ایران از سال ۱۳۴۹ تا کنون ۲۵ مدیرعامل به خود دیده و اکنون دارای شرکت‌های استانی نیز هست.

