شرکت توسعه گردشگری از واگذاری مستثنی شد

بهگزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست افق تحول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور معاونان این وزارتخانه، مدیران کل و معاونان ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ۳۱ استان کشور با موضوع صنایعدستی در محل سالن آمفیتئاتر وزارت میراثفرهنگی برگزار شد.
در این مراسم سیدعزتالله ضرغامی گفت: صنایعدستی از موضوعاتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و توصیههایی را نیز معظمله در این باره دارند. همچنین صنایعدستی پیشران پیشرفت هویتبنیان است. این شعار بسیار خوبی است و باید استقلال ما در این حوزه حفظ شود ما با صراحت میتوانیم این شعار را بیان کنیم که صنایعدستی پیشران پیشرفت مبتنی بر هویت است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: مأموریتهای اصلی ما در حوزه صنایعدستی تصویب رشته و نشان هنری، دریافت مهر اصالت ملی و جهانی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، باززندهسازی هنرهای سنتی، ثبت نشانه جغرافیایی، برپایی بازارچههای دائمی و موقت، آموزشو توانمندسازی، ثبت ملی شهرها و روستاهای ملی و جهانی، شرکت در رویدادهای ملی و بینالمللی، اقدامات حمایتی و تسهیلات و استانداردسازی و نظارت بر کارگاهها است.
وی گفت: ارزشیابی هنرمندان صنایعدستی و اعطای گواهینامه به هنرمندان که پیش تر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واگذار شد که اتفاق بسیار خوبی است.
ضرغامی افزود: ۲۹۹ رشته صنایعدستی یعنی حدود ۸۰ درصد رشتهها در ایران فعال است و شاید در این باره رتبه اول جهانی را داشته باشیم. این در حالی است که دو شهر اصفهان و شیراز بهعنوان شهرهای جهانی صنایعدستی ثبت شدهاند. در همین حال خوشبختانه موفق شدیم ۱۸ رشته را در سال ۱۴۰۰ و ۱۶ رشته در سال ۱۴۰۱ احیا کنیم. ۴۵ شهر ملی، ۱۱ شهر جهانی، ۲۲ روستای ملی، ۳ روستای جهانی، ۳۵۲۲ مهراصالت و ۳۵۸ مهر اصالت بینالمللی داریم.
ضرغامی همچنین به پیگیریها و رأی برای عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری براساس اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: با توضیحات قانعکنندهای که ارائه شد این شرکت از واگذاری مستثنی و رأی عدم واگذاری آن داده شد. نامهنگاری با رئیس جمهوری برای تقویت یگان حفاظت همچنین تقویت همکاری با نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت آنها بهعنوان یک مرجع پشتیبانی همچنین ارائه دلایل از دیگر نکات مورد اشاره وزیر میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی بود.
حدود ۳۰ درصد مجوزهای رسمی خانگی است
وی اضافه کرد: حدود ۵۰۰ مجوز رسمی صادر شده که ۳۰ درصد آنها خانگی است. اخیراً اینها را ثبتمحور کردیم و در حال افزایش است. این در حالی است که ۲۸۵۰۰ کارگاه گروهی داریم. خوشبختانه در جلسه اخیر هیئت دولت نیز درباره لایحه احکام دائمی موفق به تصویب معافیت صادرکنندگان صنایعدستی از پیمانسپاری ارزی شدیم که این اتفاق بسیار مهمی است.
ضرغامی به نقاطقوت حوزه صنایعدستی اشاره کرد و اظهارداشت: ابزار ساده، منحصر به فرد بودن، شخصیساز، مرتبط بودن با اعتقادات و باورهای هر منطقه، امکان تأمین مواد اولیه در محل، ارزشافزوده بالا، مکمل بودن گردشگری، جابجایی راحت کارگاهها، سهولت انتقال دانش و تجربه و … از مهمترین نقاط قوت حوزه صنایعدستی است. ضمن اینکه نقاط ضعف و چالشهایی مانند مشکل بیمه، فقدان استانداردسازی، فقدان نگاه طراحیمحور، ضعف در بستهبندی، عدم کاربردی سازی و… نیز داریم که توجه به آنها و تلاش برای برطرف کردن این نقاط ضعف اهمیت فراوانی دارد. این در حالی است که فرصتهای بسیار خوبی نیز در این حوزه داریم که تنوع و تولید و اقتدار در سطح جهانی، طرفیت بالای مشتری، تأمین انرژی در صنایعدستی خرد، فرصت حضور و رقابت در بازارهای جهانی، خانوادهمحور بودن، در دسترس بودن، امکان راهاندازی بازارهای آنلاین و… فرصتهای بسیار خوب در حوزه صنایعدستی به حساب میآید.
لایحه شرح وظایف وزارتخانه آماده طرح در صحن دولت است
وی با اشاره به ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه به دولت، ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد در کمیسیونهای دولت لایحه شرح وظایف وزارتخانه مصوب شد و هماکنون آماده طرح در صحن دولت است.
وزیرمیراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به تسهیلات اهدا شده اشاره کرد و افزود: براساس بند الف تبصره ۱۸، ۲.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵۸۶۴ پروژه و از محل اشتغال روستایی ۱.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۸ هزار پروژه داده شد. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به ۹۳ پروژه بزرگ اعطا شد.
ضرغامی سهمیه وزارتخانه را در تبصره ۱۸ امسال ده درصد اعلام کرد و افزود: سهم وزارتخانه در سال گذشته بهطور اسمی دو درصد بود و با توجه به عملکرد مناسب در خصوص اشتغال و ایجاد ۳۷ هزار نفر اشتغال قطعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی موفق به کسب مقام نخست شد.
وی به تدوین سند تحول ده ساله وزارتخانه اشاره و بیان کرد: این سند به زودی به تصویب میرسد و بهعنوان مرجعی برای تمامی اقدامات قرار میگیرد. برنامه پنج ساله نیز با توجه به سند افق تحول ده ساله تدوین و ارائه شده است.
تدوین فرصتهای سرمایهگذاری در استانها دیگر موردی بود که وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به آن اشاره کرد و افزود: برخی استانها عملکرد مناسبی در این راستا داشتهاند و ظرفیتهای سرمایهگذاری را برای معرفی به سرمایهگذا ان شناسایی کردهاند، این موضوع باید به تمامی استانها تعمیم پیدا کند و در دستور کار جدی قرار بگیرد. مسیرهای موفقیت در حوزه مأموریتهای وزارتخانه همین است.
تغییر شرایط با ارائه ایدهها و نوآریهای جدید در حوزههای مأموریتی وزارتخانه
وی با تاکید بر ایجاد تحول در حوزههای مأموریتی وزارتخانه ادامه داد: مانعزدایی برای سرمایهگذارانی که به تسهیلات از سوی ما نیاز ندارند باید مورد توجه جدی قرار گیرد و مجوزهای لازم اعطا شود.تغییر شرایط با ارائه ایدهها و نوآریهای جدید در سه حوزه مأموریتی وزارتخانه، ایجاد تشکلهای خیرین برای مرمت ابنیه تاریخی، برنامهریزی جدی استانها برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی، ارائه محصولات و صنایعدستی استانها در زمان برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن، آمادگی پایگاههای ملی و جهانی برای ایام نوروز، آماده کردن نظام مسائل استان و طرح جامع با توجه به ظرفیتهای استان از جمله نکاتی بود که وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این جلسه مورد تاکید قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به لایحه دائمی بودجه، گفت: محاسبه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و کارگاههای صنایعدستی با نرخ خدماتی و گسترش حوزه مأموریتهای صندوق احیا در موضوع گردشگری در دولت تصویب شد و در صورت تصویب در مجلس اتفاقات خوبی را رقم میزند.
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