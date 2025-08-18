به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اشاره به روند رو به رشد بکارگیری خودروهای هیبریدی و برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی توسعه ناوگان حمل و نقل برقی و هیبریدی، کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوای شهری است که در سه سال اخیر استفاده از این خودروها با فناوری متفاوت به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.

میرزایی قمی با تاکید بر اینکه استفاده ایمن و بهینه از خودروهای برقی و هیبریدی نیازمند تعیین استانداردها و ضوابط مشخصی جهت پایش و کنترل این خودروهاست، افزود: معاینه فنی خودرو فرایندی است که در آن سلامتی فنی و ایمنی خودرو توسط کارشناسان و به کمک تجهیزات تخصصی در مراکز معاینه فنی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود خودرو اعم از بنزینی، برقی یا هیبریدی از نظر فنی مشکلی نداشته و استانداردهای لازم را بر اساس ضوابط دستورالعمل‌های جاری برای تردد در معابر را داراست. در این مورد تفاوتی میان خودروهای با سوخت فسیلی با خودروهای برقی و هیبریدی نیست و همه وسایل نقلیه، باید به صورت دوره‌ای مورد معاینه قرار گیرند.

وی افزود: اگرچه خودروهای برقی فاقد موتور احتراق داخلی هستند و بسیاری از آلاینده‌های متعارف خودروهای بنزینی را تولید نمی‌کنند، اما همچنان بخش‌های حیاتی مانند باتری‌های ولتاژ بالا، سیستم ترمز احیاکننده، سیستم‌های الکترونیکی و سیستم‌های ایمنی باید به طور منظم ارزیابی و مورد پایش قرار گیرند. نبود نظارت کافی بر سلامت این اجزا می‌تواند به خطرات ایمنی و کاهش کارایی خودرو منجر شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی با بیان اینکه کلیه مراکز معاینه فنی کشور بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور فعالیت می‌کنند، گفت: آخرین دستورالعمل نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آن ضوابط انجام معاینه فنی خودروهای برقی و هیبریدی پیش بینی نشده است. از این رو، با توجه به ورود خودروهای برقی به کشور در چند سال اخیر و سپری شدن معافیت این خودروها از انجام معاینه فنی تدوین و اجرای شیوه نامه‌های جامع معاینه فنی خودروهای برقی و هیبریدی، همراه با آموزش نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز معاینه به ابزارهای مورد نیاز، یکی از الزامات به شمار می‌رود.

میرزایی قمی در پایان از تدوین پیش‌نویس نحوه انجام معاینه فنی خودروهای برقی و هیبریدی در شهرداری تهران خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مراجعه این خودروها به مراکز معاینه فنی و الزام قانونی داشتن برگ معاینه برای کلیه وسایل نقلیه جهت تردد، ستاد معاینه فنی خودروهای تهران آمادگی دارد در همکاری با وزارت کشور، دستورالعملی را تدوین و اجرایی کند تا از بروز مشکلات برای این خودروها و اعمال جریمه‌های ناخواسته جلوگیری شود.