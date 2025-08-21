  1. جامعه
فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیل

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام تعطیل مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران؛ سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در توضیح خبر افزود: در روز جمعه ۳۱ مردادماه ماه مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) همچون سایر روزهای جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در روز شنبه که از سوی دولت تعطیل اعلام گردیده افزود: در روز شنبه مورخ یکم شهریور ماه کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهند بود.

همچنین روز یکشنبه دوم شهریور ماه مصادف با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، نیایش، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فداییان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، شریعتی، گیلان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، اوشان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

گفتنی است در روزهای تعطیل تعدادی از مراکز معاینه فنی فعال هستند که شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل کنند.

