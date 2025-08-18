زلنسکی: واگذاری اراضی اوکراین به روسیه غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد: واگذاری اراضی اوکراین به روسیه غیرممکن خواهد بود.

این در حالیست که رئیس جمهور اوکراین دیروز یکشنبه گفته بود که کی یف آماده است تا به عنوان بخشی از توافق صلح برای پایان دادن به درگیری‌ها با روسیه، در مورد تغییرات ارضی مذاکره کند، اما کی یف اراضی را که نیروهای مسکو اشغال نکرده‌اند، واگذار نخواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی با اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیش از پرواز به واشنگتن برای مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران در بروکسل گفته بود: ما به مذاکرات واقعی نیاز داریم، به این معنی که آنها می‌توانند از جایی که خط مقدم فعلی است، شروع کنند - خط تماس بهترین نقطه برای گفتگو است. از آنجایی که مسئله ارضی بسیار مهم است، باید فقط توسط رهبران اوکراین و روسیه در نشست سه‌جانبه اوکراین، ایالات متحده و روسیه مورد بحث قرار گیرد. تاکنون، روسیه هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی حضور در نشست سه‌جانبه نشان نداده است و اگر مسکو از این کار امتناع کند، باید تحریم‌های جدیدی علیه این کشور اعمال شود. … قانون اساسی اوکراین واگذاری قلمرو یا تبادل زمین را غیرممکن می‌سازد.