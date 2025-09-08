به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور بیش از ۱۰ میلیون دلار طی سه سال برای امنیت و پرداخت هزینه‌های هانتر، پسر بایدن خرج کرده است.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های سفر، اقامت در هتل‌های گران قیمت، تأمین امنیت و رفت و آمدهای جانبی پسر بایدن در این سه سال بیش از ۱۰ میلیون دلار شده است.

در گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های آمریکایی، پسر بایدن از اقدامات حفاظتی گسترده برخوردار بوده که باعث شده انتقادات گسترده‌ای در خصوص دلیل این حفاظت‌های پر هزینه به وجود آید. همچنین ذکر شده که مالیات‌های پرداخت شده در آمریکا برای تأمین امنیت هانتر طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ صرف شده است.