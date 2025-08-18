وزیر فرهنگ: فرشچیان تحفه یگانه هنر معاصر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، در نشست صمیمی با جمعی از هنرمندان اصفهان و خانواده استاد محمود فرشچیان، با تسلیت به همسر و فرزندان این هنرمند برجسته، او را «تحفه هنر معاصر ایران» و شخصیتی بی‌همتا در تاریخ هنر کشور دانست که با ترکیب نبوغ، پشتکار، شعر و تصویرگری، نزدیک به ۸۰ سال به‌طور پیوسته در عرصه خلاقیت هنری درخشید و به‌عنوان سفیر هویت ایرانی و اسلامی شناخته شد.

نبوغ کم‌نظیر و پیوند عمیق میان شعر و تصویر

صالحی در این مراسم که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، فرشچیان را دارای رنگ و طبع خاص در هنر معاصر توصیف کرد و گفت: در ایران هنرمندان بزرگی داریم، اما در میان پیشکسوتان و اساطیر، افرادی که همچون او نبوغ هنری را با پشتکار طولانی‌مدت تلفیق کرده باشند، اندک‌اند. او از کودکی هنر را آغاز کرد، در نوجوانی به یک هنر بالغ رسید و آثارش در همان سن ارزش خرید و هدیه داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در تاریخ هنر ایران، کسانی که از نوجوانی تا پایان عمر، حدود ۸۰ سال بی‌وقفه به خلق آثار هنری ادامه داده باشند، بسیار نادرند و استاد فرشچیان این ویژگی را داشت.

صالحی با اشاره به پیوند میان شعر و هنر در زندگی فرشچیان یادآور شد: او علاوه بر اینکه خود شاعر بود، در انجمن‌های ادبی اصفهان حضور فعالی داشت و از استادان برجسته‌ای چون مرحوم حمادی حسین مسعود و دیگر بزرگان بهره برد. در حالی که بسیاری از هنرمندان از شعر الهام می‌گیرند، فرشچیان توانست اثری بیافریند که خود شعر مصور باشد؛ آثاری که در آن تصویر خودش شعر بود، نه برگرفته از شعر. این ترکیب معنادار، دو بال اصلی پرواز هنری او را تشکیل می‌داد.

حافظه ماندگار ایران و جایگاه اصفهان در دیپلماسی فرهنگی

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تولد فرشچیان در شب اربعین و تدفین او در آستانه شهادت امام رضا (ع)، این زمان‌بندی‌ها را نشانه‌ای از پیوند معنوی او با امام حسین (ع) و امام رضا (ع) دانست و گفت: این هم‌زمانی‌ها شاید استدلال‌پذیر نباشد، اما در زندگی چنین شخصیت‌هایی، رخدادهای ویژه‌ای رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: فرشچیان بخشی از حافظه ماندگار تاریخ ایران زمین است؛ سفیری فرهنگی که حتی در دوران زندگی خارج از ایران، همواره دلبسته این خاک و هویت ایرانی–اسلامی باقی ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش خود را در معرفی فرهنگ ایران، اسلامیت ما و معارف اهل بیت (ع) به‌خوبی ایفا کرد و در میان هنرمندان نقش همانند اندکی دارد.

صالحی با تقدیر از نقش پنهان اما مؤثر همسر فرشچیان در طول زندگی مشترک گفت: صبوری، شکیبایی و پشتیبانی ایشان بخشی از توفیقات و کامیابی‌های استاد را رقم زد.

وی به جایگاه ویژه اصفهان اشاره کرد و افزود: در چهار تا پنج قرن اخیر، اصفهان همواره پایتخت هنری ایران بوده است، حتی اگر مرکزیت سیاسی جابه‌جا شده باشد. این جایگاه ارزشمند نباید دچار انقطاع تاریخی شود، زیرا قطع پیوند تاریخی هویت فرهنگی را آسیب می‌زند. اصفهان در دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران جایگاهی مضاعف دارد و گذرگاه مهم هنری کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از ظرفیت همکاری‌های بین شهری و بین‌المللی اصفهان یاد کرد و گفت که در گذشته در دوره شهرداری اصفهان و یزد اقدامات مشترکی انجام شده و می‌توان کارهای بیشتری انجام داد. صالحی یادآور شد: این سفر رسمی برنامه‌ریزی‌شده نبود، اما امیدوارم این حضور زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها و افق‌گشایی‌های فرهنگی و هنری باشد. اکنون در شرایطی هستیم که بیش از گذشته نیاز به همراهی، همدلی و هم‌نشینی داریم.