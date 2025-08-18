هوا در خراسان جنوبی گرمتر می شود

فاطمه زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای آینده در خراسان جنوبی از سرعت وزش باد کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با این وجود پدیده غالب در استان گاه وزش باد و گرد و خاک خواهد بود، بیان کرد: به ویژه در مرز شرقی و مناطق مستعد وزش باد قابل پیش بینی است.

زارعی در زمینه دمای هوا نیز بیان کرد: در روزهای آینده دمای هوا در خراسان جنوبی بین دو تا چهار درجه گرم‌تر می‌شود، ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۴ درجه سردترین نقطه و دهسلم با ۴۴ درجه گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی است.

وی افزود: دمای های بیرجند نیز در گرم‌ترین ساعات ۳۵ درجه و در سردترین ساعات ۲۱ درجه بوده است.