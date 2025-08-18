اعزام ۸ اکیپ نظارتی برای بررسی و احصای تخلفات ساختمانی منطقه ۱۲

به گزارش خبر گزاری مهر، هشت اکیپ نظارتی متشکل از کارشناسان و مدیران حقوقی، شهرسازی، فنی و شهربان شهرداری منطقه ۱۲ با نظارت آئینی شهردار، معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار ناحیه ۱ به منظور احصاء تخلفات ساختمانی و احقاق حقوق شهرداری از ساختمان‌های در حال ساخت، تجاری و شاخص ناحیه بازدید کردند.

محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: این اقدام با هدف احصای تخلفات ساختمانی و وصول عوارض قانونی و احقاق حقوق شهرداری انجام شد و در صورت تطابق پروانه ساختمان با مقررات و تأیید تخلفات انجام شده؛ عوارض متعلقه دریافت خواهد شد، اما در موارد عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت رسیدگی و صدور رأی معرفی می‌شود.

شهردار منطقه ۱۲ با تاکید بر ضرورت کنترل کیفیت اجرای فرآیندهای ساخت و ساز با هدف افزایش ایمنی ساختمان‌های منطقه، گفت: طبق قانون، وظیفه صدور پروانه ساختمانی و همچنین کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر با هدف ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز، بر عهده شهرداری است و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این راستا و به منظور نظارت و کنترل بر ساخت و ساز املاک شهر، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و به شهرداری‌های نواحی منطقه ابلاغ کرده است.

وی افزود: از نتایج مثبت این بازدیدها می‌توان به احصاء چالش‌ها و مشکلات سامانه‌های شهرسازی و سامانه شهربان و تحقق ناحیه محوری اشاره کرد و گفت: این امر موجب رفع بسیاری از نواقص، پویایی و اثربخشی عملکرد شهرداری‌های نواحی در انجام وظایف محوله شده است.