احراز هویت با اپلیکیشن در دستور کار؛ پروژه دولت دیجیتال در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری که صبح امروز با موضوع ابلاغیه رئیس جمهور در حوزه اکوسیستم تحول دیجیتال دولت در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نماینده حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات، همواره نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و آگاهی‌رسانی به مردم ایفا کرده است. این مسئولیت سنگین، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم و پیشرفت کل کشور دارد. فعالیت‌های گسترده سازمان در گذشته و پروژه‌های بزرگی که هم‌اکنون در دست اجرا است، گویای مسیر پرچالش اما موفق این سازمان است.

کاربران پنجره ملی خدمات هوشمند به بیش از ۶۷ میلیون نفر رسید

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم سازمان فناوری اطلاعات، توسعه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» است که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم بیش از ۶۷ میلیون کاربر در آن ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده پوشش گسترده خدمات الکترونیکی در کشور است که بخش عمده جمعیت مشمول را تحت پوشش قرار داده و میزان بلوغ سواد دیجیتالی مردم نیز روز به روز افزایش می‌یابد.

صدر ادامه داد: اما این موفقیت نیازمند مراقبت مستمر است تا دستگاه‌ها خدمات به موقع و با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهند. در این زمینه همکاری‌های مشترکی با سازمان برنامه، امور استخدامی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده است تا رضایت کاربران حفظ شود. رشد ۳۰ درصدی این سامانه در دولت چهاردهم نیز نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در مسیر دیجیتالی شدن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن اشاره به اینکه در بخش اتصال دستگاه‌ها و تبادل اطلاعات نیز، سامانه‌ای طراحی شده تا کاربران به صورت لحظه‌ای وضعیت خدمات و قطعی‌ها را مشاهده کنند، افزود: این شفافیت، امکان رصد دقیق مشکلات و پیگیری سریع آنها توسط سازمان فناوری اطلاعات و دستگاه‌های ذی‌ربط را فراهم آورده است. در صورت بروز هرگونه قطعی، مسئولان مربوطه فوراً برای رفع مشکل اقدام می‌کنند.

مقابله با پدیده زمین‌خواری با تصاویر ماهواره ای

صدر افزود: یکی دیگر از اقدامات برجسته در دولت چهاردهم، مقابله با پدیده زمین‌خواری با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و تصاویر ماهواره‌ای است. این سامانه آنلاین با شناسایی تغییرات غیرمجاز در اراضی، اطلاعات لازم را به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌کند و عملیات نظارتی میدانی انجام می‌شود. بیش از ۸۷ درصد تغییرات شناسایی شده، مورد تأیید واقع شده و این اقدام باعث کاهش چشمگیر تخلفات شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران بیان کرد: همچنین فرآیند صدور مجوزها در این حوزه از ۷۲ روز به ۲۴ روز کاهش یافته است که نمادی از تسهیل خدمات دولتی است.

وی با بیان این مطلب که در حوزه امنیت سایبری، سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی دستگاه‌های غیر زیرساختی، نقش مهمی در تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی امنیتی دارد، گفت: براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌ها موظف‌اند درصدی از بودجه خود را به امنیت اختصاص دهند و این سازمان در بررسی و تأیید این برنامه‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند. با توجه به تجربیات امنیتی اخیر کشور، توجه به امنیت اطلاعات و زیرساخت‌ها در اولویت قرار گرفته است.

صدر افزود: همچنین روند صدور مجوزهای حوزه فناوری اطلاعات بهبود یافته و زمان انتظار برای دریافت مجوزها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سامانه‌های جدیدی برای تسهیل این فرآیند در حال نهایی شدن هستند که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در مجموع، سازمان فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای مختلف دولتی، اقدامات مؤثر و گسترده‌ای در توسعه فناوری، امنیت و تسهیل خدمات الکترونیکی انجام داده است که نتایج ملموس آن در زندگی مردم دیده می‌شود و مسیر پیش رو نویدبخش توسعه بیشتر این حوزه در کشور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در خصوص روند پیشرفت‌های انجام‌شده در حوزه دولت الکترونیک، بر لزوم اتخاذ رویکردی نوین و جامع در توسعه زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال تأکید کرد و درباره ابلاغیه جدید رئیس‌جمهور در قالب هشت ماده قانونی گفت: این قانون بعد از بیش از شش ماه کار کارشناسی و بررسی‌های متعدد با حضور متخصصان و ارائه چندباره به رئیس‌جمهور، به تصویب رسیده است. این ابلاغیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه سازمان فناوری اطلاعات ایران، تکالیف مشخصی در جهت استقرار زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال واگذار کرده است. بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل گردد.

به گفته صدر، یکی از نکات کلیدی این طرح، توجه ویژه به بخش خصوصی است؛ به طوری که شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد. این کار باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود. به‌عنوان مثال، زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند.

وی همچنین گفت: مهم‌ترین ویژگی این طرح، ایجاد «پنجره واحد» خدمات است؛ سامانه‌ای که به شهروندان امکان می‌دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.

احراز هویت دیجیتال با اپلیکیشن «ایران پاس»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: پروژه «ایران پاس» به عنوان اپلیکیشن ملی، زمینه احراز هویت دیجیتال و دسترسی به خدمات مختلف دولت را برای مردم فراهم خواهد کرد، به طوری که اسناد و مدارک الکترونیکی از جمله شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی از طریق این سامانه‌ها قابل ارائه و استعلام خواهد بود. همچنین، هماهنگی‌های گسترده‌ای با سازمان ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و دیگر نهادها برای تحقق این طرح بزرگ صورت گرفته است. یکی از محورهای مهم پروژه، اتصال آدرس‌های قانونی و لوکیشن افراد به سامانه‌های خدماتی است که موجب تسهیل و صحت‌سنجی ارائه خدمات خواهد شد.

وی در خصوص ناترازی انرژی نیز گفت: در حوزه مدیریت انرژی نیز، پروژه ملی و برنامه‌های هوشمندسازی مصرف انرژی با همکاری شرکت‌های ملی گاز، توانیر، آب و وزارتخانه‌های مرتبط در حال پیشرفت است. این پروژه‌ها با هدف ایجاد پروفایل انرژی برای افراد و صنایع و بهینه‌سازی مصرف انرژی پیگیری می‌شوند.

پروژه بزرگ دولت دیجیتال در مسیر اجرا قرار دارد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پروژه بزرگ دولت دیجیتال که مورد تأیید رئیس‌جمهور محترم است، در مسیر اجرایی خود قرار دارد و پیشرفت‌های ملموسی در زمینه ارائه خدمات دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های فناوری کشور حاصل شده است.

