  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

کشف ۵ مورد زمین‌خواری در قزوین

کشف ۵ مورد زمین‌خواری در قزوین

قزوین- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از کشف ۵ مورد زمین‌خواری با استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی از شناسایی ۵ مورد زمین‌خواری در اراضی ملی این استان با استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر شفاف‌سازی و صیانت از اراضی ملی صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر شفاف‌سازی، تسهیل نظارت و صیانت از اراضی ملی، سه مورد زمین‌خواری در محدوده اراضی ملی روستای کلج از بخش طارم سفلی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شناسایی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین عنوان کرد: این تخلفات با پیگیری نیروهای یگان حفاظت و بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در سامانه مذکور کشف و پس از تکمیل مستندات به مراجع قضائی معرفی گردید.

اسدی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در بخش حفاظتی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند از جمله پنجره واحد مدیریت زمین، نقش مؤثری در افزایش سرعت و دقت شناسایی تخلفات داشته و موجب کاهش سوءاستفاده از اراضی ملی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و همکاری مردم، نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و حفظ اراضی ملی دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به این سازمان اطلاع دهند.

کد خبر 6564094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها