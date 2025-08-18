به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی از شناسایی ۵ مورد زمین‌خواری در اراضی ملی این استان با استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر شفاف‌سازی و صیانت از اراضی ملی صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر شفاف‌سازی، تسهیل نظارت و صیانت از اراضی ملی، سه مورد زمین‌خواری در محدوده اراضی ملی روستای کلج از بخش طارم سفلی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شناسایی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین عنوان کرد: این تخلفات با پیگیری نیروهای یگان حفاظت و بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در سامانه مذکور کشف و پس از تکمیل مستندات به مراجع قضائی معرفی گردید.

اسدی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در بخش حفاظتی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند از جمله پنجره واحد مدیریت زمین، نقش مؤثری در افزایش سرعت و دقت شناسایی تخلفات داشته و موجب کاهش سوءاستفاده از اراضی ملی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و همکاری مردم، نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و حفظ اراضی ملی دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به این سازمان اطلاع دهند.