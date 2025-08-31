حباب هوش مصنوعی و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد جهانی

رسول لطفی متخصص ارشد امنیت اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چرخه نوآوری‌های فناورانه و تاریخچه اقتصاد جهانی گفت: تاریخ اقتصاد مملو از دوره‌هایی است که نوآوری‌های فناورانه با شتابی غیرعادی، توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. نمونه بارز آن، حباب دات‌کام در اواخر دهه ۹۰ میلادی بود که شرکت‌هایی با پسوند ".com" به سرعت ارزش سهامشان چندین برابر می‌شد، اما این تب زودگذر در سال ۲۰۰۰ فروکش کرد و صدها شرکت اینترنتی سقوط کردند.

وی افزود: امروز، تقریباً یک ربع قرن پس از آن واقعه، پرسشی مشابه مطرح است؛ آیا رونق نفس‌گیر هوش مصنوعی نیز در مسیر تکرار همان چرخه قرار گرفته است؟

لطفی شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت فعلی را تشریح کرد: هیجان پیرامون هوش مصنوعی، از مراکز داده غول‌آسا تا استارتاپ‌های نوظهور، تا حد زیادی یادآور دوران دات‌کام است؛ ارزش‌گذاری‌های نجومی، تبلیغات گسترده و رقابت برای جذب سرمایه، اما تفاوت مهم اینجاست که امروز غول‌های فناوری مانند مایکروسافت، آمازون، متا و انویدیا هوش مصنوعی را در ساختار اصلی خود ادغام کرده‌اند. این موضوع گرچه خطر سقوط را کاملاً رفع نمی‌کند، اما می‌تواند از تکرار کامل سناریوی فروپاشی جلوگیری کند.

وی به نگرانی‌های بازار اشاره و افزود: یکی از ابعاد خطرناک وضعیت کنونی، تمرکز بی‌سابقه بازار است. هفت شرکت بزرگ فناوری - اپل، مایکروسافت، آلفابت (گوگل)، آمازون، متا، انویدیا و تسلا - اکنون بیش از یک سوم ارزش شاخص S&P500 را در اختیار دارند، در حالی که این سهم در اوج دات‌کام حدود ۱۵ درصد بود. این تمرکز شدید، هر شوک احتمالی را به تهدیدی سیستمیک برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند.

لطفی به نقل از اقتصاددانان و فعالان حوزه فناوری گفت: تورستن اسلک هشدار داده است که حباب هوش مصنوعی حتی می‌تواند خطرناک‌تر از دات‌کام باشد، به دلیل حجم عظیم سرمایه و دامنه گسترده سفته‌بازی.

وی همچنین افزود: سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI نیز صراحتاً اعلام کرده برخی سرمایه‌گذاران مبالغ هنگفتی را از دست خواهند داد.

وی اظهار کرد: تحلیلگران معتقدند حتی اگر حباب هوش مصنوعی بترکد، زیرساخت‌ها و شرکت‌های بزرگی از دل آن بیرون خواهند آمد؛ همان‌طور که پس از ترکیدن حباب دات‌کام، گوگل و آمازون به نمادهای عصر جدید بدل شدند.

معاون وزیر ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات در پایان گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد حباب‌ها بخش جدایی‌ناپذیر چرخه نوآوری‌اند. آنها سرمایه‌های زیادی را می‌بلعند، اما بذر آینده را نیز می‌کارند. امروز نیز در نقطه‌ای مشابه ایستاده‌ایم؛ برخی شرکت‌ها شکست خواهند خورد و برخی سرمایه‌گذاران زیان خواهند دید، اما نسل جدیدی از قدرت‌های فناورانه از دل این آشوب سربرخواهند آورد. نکته مهم این است که تمام سرمایه خود را به یکباره وارد این حوزه نکنید و هوشمندانه عمل کنید.