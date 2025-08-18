  1. استانها
سوت آغاز لیگ‌برتر فوتبال در دستان داوران چهارمحالی

‎شهرکر- لیگ برتر فوتبال کشور در حالی امروز آغاز خواهد شد که داوران استان چهارمحال و بختیاری در این رقابت‌ها حضوری پررنگ دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور در حالی امروز آغاز می‌شود که داوران اهل چهارمحال و بختیاری حضوری پررنگ در این رقابت‌ها دارند.

در اولین روز بازی‌ها وحید زمانی داور، بهمن عبدالهی کمک داور اول و میثم حیدری داور VAR دیدار دو تیم گل‌گهر سیرجان و آلمینیوم اراک دوشنبه ۲۷ مردادماه ساعت ۱۹:۱۵ به میزبانی ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان خواهند بود.

موعود بنیادی‌فرد به عنوان داور VAR و یداله جهانبازی به عنوان ناظر دیدار دو تیم پرسپولیس و فجر شهید سپاسی در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی ورزشگاه شهدای شهرقدس حضور خواهند داشت.

همچنین موعود بنیادی‌فرد داور و حسین امیدی داور چهارم دیدار دو تیم چادرملو اردکان و فولاد خوزستان در روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۹:۳۰ به میزبانی ورزشگاه تختی تهران خواهند بود.

به گزارش مهر؛ چهارمحال و بختیاری از استان‌های داورخیز فوتبال می‌باشد که در طی سالیان اخیر مهم‌ترین بازی‌های فوتبال کشور را قضاوت کرده‌اند.

